The New York Times создал карту коронавируса, на которой Крым обозначен российским

Именитое американское издание The New York Times вновь допустило ошибку и создало карту о распространении COVID-19 с "российским" Крымом. На карте полуостров обозначен как российская территория и на это уже отреагировали в посольстве Украины в США.

Так, там призвали The New York Times исправить карту. Об этом говорится в сообщении посольства в твиттере.

К теме Почему Украину все чаще изображают без Крыма

New York Times сделал неправильную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда NYT, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль делает в оккупированном Крыму? Если нет – исправьте карту,

– говорится в сообщении.



Карта о распространении коронавируса с российским Крымом / Скриншот

Заметим, что это уже не первая подобная ошибка The New York Times. В ноябре 2019 года американское издание опубликовало карту с закрашенным в тот же цвет, что и Россия, Крымом. Тогда украинские дипломаты тоже призвали СМИ исправить ошибку, что и сделали в New York Times.

Обратите внимание! The New York Times – старейшая и третья по популярности после The Wall Street Journal и USA Today ежедневная газета в США. Издание является одним из самых влиятельных в мире, сайт NYT ежемесячно посещают 240 миллионов читателей.