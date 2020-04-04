The New York Times создал карту коронавируса, на которой Крым обозначен российским
Именитое американское издание The New York Times вновь допустило ошибку и создало карту о распространении COVID-19 с "российским" Крымом. На карте полуостров обозначен как российская территория и на это уже отреагировали в посольстве Украины в США.
Так, там призвали The New York Times исправить карту. Об этом говорится в сообщении посольства в твиттере.
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New York Times сделал неправильную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда NYT, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль делает в оккупированном Крыму? Если нет – исправьте карту,
– говорится в сообщении.
Карта о распространении коронавируса с российским Крымом / Скриншот
Заметим, что это уже не первая подобная ошибка The New York Times. В ноябре 2019 года американское издание опубликовало карту с закрашенным в тот же цвет, что и Россия, Крымом. Тогда украинские дипломаты тоже призвали СМИ исправить ошибку, что и сделали в New York Times.
Обратите внимание! The New York Times – старейшая и третья по популярности после The Wall Street Journal и USA Today ежедневная газета в США. Издание является одним из самых влиятельных в мире, сайт NYT ежемесячно посещают 240 миллионов читателей.
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