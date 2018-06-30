"Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років

Ми не перестаємо грати, бо дорослішаємо. Ми дорослішаємо, бо перестаємо грати. Саме навколо цієї тези крутиться сюжет фільму "Ти квач", знятого, до слова, на основі реальної історії.

Енергійна комедія про чоловіків, які 30 років поспіль грають у квача, залишає після себе хороший настрій і приємні враження. Ставши дорослими людьми, кожен зі своїм життєвим шляхом і досягненнями та провалами, шкільні друзі продовжують грати, виділяючи один місяць в рік для "сезону полювання". Щороку у травні чоловіки переходять у режим "квача" і роблять все можливе, щоб передати ганебне звання один одному. Поміж них є той, хто за 30 років жодного разу так і не ставав квачем, а тому травень перетворюється у сезон полювання на невловимого.

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Хоча така дитяча гра допомагає друзям періодично бачитись та підтримувати стосунки, водночас, вона ж ці стосунки і руйнує. Бо чоловіки не спиняються ні перед чим: чи то втрата незайманості, чи весілля, чи народження дитини (буквально, пологи), чи похорон — будь-яка подія може перерватись фразою "Ти квач". Кіно трохи нагадує мультфільм "Том і Джері", де ніби і мило, весело, але головні герої кидають одне в одного праскою чи проявляють іншу жорстокість, зображену як безневинні розваги.

"Сподіваюсь, твій батько пишався тим, ким ти став. Квачище!", — абсолютно нормальна заявка на похороні. Не кожен друг зрозуміє таку поведінку.

Акторський склад "Ти квач" доволі впізнаваний: Аннабелль Волліс, Джон Хемм, Айла Фішер, Джеремі Реннер, Ед Гелмс... Хочеться відзначити дві речі: актори не дуже схожі на однолітків, однокласників; Джеремі Реннера, наше Соколине Око, незвично і цікаво бачити у комедійній ролі. "Ти квач" — не те кіно, в якому можна проявити максимум акторського таланту.

Фільм "кидає" глядача від сміху до розчулення. Принаймні, намагається. І це не йде стрічці на користь. Оскільки глядача вже налаштували на легкість і сміх, на дурнуваті, а деколи жорстокі приколи, які нікого не ображають, повертатись із цього стану не хочеться. Атмосферу дитячості руйнує зав’язка, коли ми розуміємо чому цей травень може стати останнім раундом — один із компанії "квачів" виходить із гри. Ну, принаймні, нам так кажуть спочатку. Додавання розчуленості і співчуття у цей мульфільм для дорослих виглядає поганою ідеєю. Ці персонажі — не ті, хто може спровокувати на переживання.

"Ти квач" настроєво тяжкіє до стрічок на кшталт "Ми — Міллери". Ви могли б брати на цей фільм дітей, якби не лайка і пошлість (звідси й вікове обмеження 16+). В цілому, це вдала комедія з хорошим рейтингом на IMDb — 7.0.

До речі, в The Wall Street Journal справді публікували статтю про друзів, які грають в квача роками, і творці фільму не нехтують нагодою підкреслити цей факт у всіх можливих формах комунікації. Голівуд, звісно, максимально прикрасив подробиці в екранзіації, але якщо дочекаєтесь фінальних титрів, то побачите нарізку із відео тих самих, реальних, прототипів головних героїв.

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