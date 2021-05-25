За Протасевичем слідкували ще в афінському аеропорті. Про це заявив старший радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка.

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Вячорка зауважив, що зважаючи на реакцію державних ЗМІ в Білорусі, "все очевидно було підготовлене, щоб затримати його".

Лукашенко готував цю операцію,
– сказав радник.

У Тихановської спростовують причетність Росії

Вячорка спростував інформацію про причетність Росії. Він стверджує, що затриманням журналіста займалися білоруські спецслужби.

Опозиціонер нагадав, що наразі у Білорусі перебувають 400 політичних в’язнів, яких визнали міжнародні організації. Відкрили 3000 кримінальних справ за політичними мотивами.

"Жодна людина, яка пролітає над Білоруссю, не може бути в безпеці", – сказав Вячорка.

Затримання Протасевича: що відомо

  • Літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, посадили у Мінську. Річ у тім, що білоруські диспетчери заявили про замінування, але ніякої вибухівки так і не знайшли.
  • Оглянули всіх пасажирів. Протасевича, його дівчину та ще 3 людей, назад у літак не впустили.
  • У Білорусі є низка відкритих справ проти Протасевича, адже NEXTA – це опозиційний телеграм-канал, який активно висвітлював протести.
  • Журналіста вже визнали політв'язнем, міжнародна спільнота обурена через його затримання.
  • Мати активіста заявила, що той перебуває у важкому стані в лікарні. Однак білоруська влада спростувала це, опублікувавши відео, на якому Протасевич каже, що перебуває в СІЗО та нібито з ним все в порядку.