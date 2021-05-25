За Протасевичем слідкували ще в афінському аеропорті. Про це заявив старший радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка.

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Вячорка зауважив, що зважаючи на реакцію державних ЗМІ в Білорусі, "все очевидно було підготовлене, щоб затримати його".

Лукашенко готував цю операцію,

– сказав радник.

У Тихановської спростовують причетність Росії

Вячорка спростував інформацію про причетність Росії. Він стверджує, що затриманням журналіста займалися білоруські спецслужби.

Опозиціонер нагадав, що наразі у Білорусі перебувають 400 політичних в’язнів, яких визнали міжнародні організації. Відкрили 3000 кримінальних справ за політичними мотивами.

"Жодна людина, яка пролітає над Білоруссю, не може бути в безпеці", – сказав Вячорка.

Зверніть увагу! Раніше Тихановська теж запевняла, що примусова посадка літака – це спланована операція режиму Лукашенка, щоб затримати Протасевича. Перед тим Білорусь просила Польщу видати їй журналіста. Звісно, Варшава категорично відмовила в екстрадиції.

Затримання Протасевича: що відомо