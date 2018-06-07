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"Тихий убийца": как определить наличие диабета

112 Читати новину українською
Как определить уровень сахара в крови
Как определить уровень сахара в крови / еdinstvennaya.ua

Диабет называют "тихим убийцей", поскольку его вероятное наличие очень трудно распознать. Но все же есть некоторые явные симптомы, указывающие на опасную болезнь.

Первым тревожным звоночком обычно является ослабленный иммунитет – организм становится уязвимым ко всем видам инфекций, передает Сosmo.

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Если медленно заживают раны или у вас повышенный аппетит – также следует обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови. Мозг заставляет есть больше из-за того, что он думает – организму не хватает питательных веществ.

О диабете может свидетельствовать сухость и зуд кожи. А еще на коже шеи и руках могут появляться темные пятна.

Грибковые инфекции особенно активизируются в сахарной среде, что может быть сигналом повышенного уровня сахара в крови.

Потеря веса без видимых причин, повышенное чувство жажды, утомляемость и частое мочеиспускание – все эти симптомы тоже могут сигнализировать вам об опасной болезни.

Что такое сахарный диабет? Это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, в результате чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Диабет
Источник: 24 Канал
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