"Тихий убийца": как определить наличие диабета
Диабет называют "тихим убийцей", поскольку его вероятное наличие очень трудно распознать. Но все же есть некоторые явные симптомы, указывающие на опасную болезнь.
Первым тревожным звоночком обычно является ослабленный иммунитет – организм становится уязвимым ко всем видам инфекций, передает Сosmo.
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Если медленно заживают раны или у вас повышенный аппетит – также следует обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови. Мозг заставляет есть больше из-за того, что он думает – организму не хватает питательных веществ.
О диабете может свидетельствовать сухость и зуд кожи. А еще на коже шеи и руках могут появляться темные пятна.
Грибковые инфекции особенно активизируются в сахарной среде, что может быть сигналом повышенного уровня сахара в крови.
Потеря веса без видимых причин, повышенное чувство жажды, утомляемость и частое мочеиспускание – все эти симптомы тоже могут сигнализировать вам об опасной болезни.
Что такое сахарный диабет? Это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, в результате чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.
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