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"Тихо пришел, тихо пошел": в сети показали ликвидацию террориста на Донбассе (видео)

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Ликвидацию террориста на Донбассе сняли на видео
Ликвидацию террориста на Донбассе сняли на видео / Фото из открытых источников

В сети показали видео ликвидации украинским снайпером члена одного из незаконных вооруженных бандформирований на Донбассе.

Соответствующее видео обнародовал бывший военный разведчик ВСУ, волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Римарук на своей странице в Facebook.

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По его словам, в борьбе с террористами украинским военным помогают новейшие спецсредства.

"Недавно помогли одному подразделению решить техническую потребность, которая наполовину экономит физические запасы сил наших снайперов. Теперь нет необходимости неподвижно лежать по несколько часов, постоянно наблюдая в оптику, когда же враг выйдет на точку", – рассказал волонтер.

Римарук отметил, что с помощью этих спецсредств, украинские бойцы "могут отойти в сторону, выпить чай или даже перекусить, не отводя при этом, глаз от вражеской позиции", ведь могут долго оставаться незамеченными.

Теперь за оккупантами можно следить через планшет или смартфон. А все благодаря вот такой мобильной камере. Что уж говорить о ее применении разведгруппой. Не выдавая своего нахождения, поднял небольшую камеру на высоту до 10 метров, оглянулся, а дальше все, как в песне – тихо пришел, тихо ушел,
– написал боец.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины терроризм
Источник: 24 Канал
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