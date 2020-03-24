TikTok и производители туалетной бумаги: кто заработает на коронавирусе

В связи с эпидемией коронавируса некоторые сферы экономики и отдельные компании увеличили спрос на свои товары или услуги. Кто получает выгоду от пандемии Covid-19, читайте в статье на сайте 24 канала.

Новый коронавирус поразил мировую экономику, особенно от эпидемии пострадали китайское хозяйство, туризм, сфера торговли, перевозчики и другие. Однако некоторые производители и компании в то же время получают большие прибыли.

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Не будем писать о всемирном заговоре производителей масок, но нельзя отрицать, что спрос на этот вид товара стремительно вырос. Соответственно выросла и цена.

Маски-шоу



Насколько вырос спрос на маски? / фото: pixabay.com

"Спрос на маски в связи с инфоповодом о коронавирусе вырос в 15 раз. Ни один поставщик в Украине не может обеспечить такой спрос. Дело в том, что большинство масок поставляется из Китая, на это необходимо много времени", – отмечает коммерческий директор сети "Аптека доброго дня" Андрей Паниматченко.

Соучредитель киевской сети "Медтехника+" Алексей Давыденко сообщал, что за одну неделю только у одного украинского оптовика закупили годовой запас защитных масок (1,5 млн единиц).

Себестоимость медицинской маски составляет 20 копеек, однако на рынке цена подскочила до неприличного. Некоторые компании, которые ранее не производили маски, теперь запустили новую линию.

Защитит ли меня маска от коронавируса?Ношение хирургических масок не защищает человека от коронавируса, но она может защитить окружающих, если этот человек является носителем вируса. Об этом очередной раз сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

У кого бизнес пошел в гору?

Безусловно, в режиме карантина сервисы по доставке получили немалую прибыль. Компании, которые предоставляют подобные услуги, ожидают роста спроса на их услуги до 25%, сообщает AIN.ua. Сервис доставки Zakaz.ua уже не успевает обрабатывать все заказы, появилась онлайн-очередь.

Очень популярным товаром во время пандемии стала туалетная бумага. Ее люди закупают оптом.



Ажиотаж на туалетную бумагу / фото: baza.io

Производитель туалетной бумаги Zewa заявил о росте спроса на 40%. Группа компаний Essity (включает бренд Zewa) зафиксировала рост заказов на товары народного потребления на 30– 40% в сравнении с ожидаемым спросом.

В Essity отметили, что ожидают снижения спроса в апреле, когда потребители "запасутся продукцией".

Представители продуктовых торговых сетей в один голос отмечают взрыв спроса на товары так называемой социальной группы: крупы, особенно гречка (вот почему именно гречка?), растительное масло, соль, спички. В "Метро Кэш энд Керри" добавили в этот перечень еще и сахар и питьевую воду.

Государственное предприятие "Укрспирт" сообщило, что запустили еще четыре завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса.

В свою очередь Кабмин во время внеочередного заседания 23 марта принял решение о запрете экспорта этилового спирта с территории Украины, он сейчас очень необходим нашему государству.

В то время когда транспортные компании пострадают от эпидемии, utilities компании (электричество, газ), скорее всего, выиграют от большего потребления домохозяйств.

Также прибыли получают производители антисептиков, медицинского оборудования, лекарств и аптеки.

Интернет спасет мир

В связи с карантином люди начали пользоваться всемирной паутиной в разы больше, чем обычно. От этого растут и доходы компаний, которые оказывают услуги или продают товары онлайн.

Власти Евросоюза обратились к стриминговым сервисам с просьбой не показывать видео в высоком разрешении и ограничить качество до стандартного, пишет Financial Times.

В Еврокомиссии опасаются, что большое количество людей, которые перешли на работу из дома, создают дополнительную нагрузку на сети.

Сообщается, что Facebook, YouTube, Netflix уже снизили качество видео в Европе, что позволит снять нагрузку.

Все это говорит о том, что эти компании увеличат свои прибыли, ведь количество пользователей подобных сервисов и соцсетей выросло.

Приток клиентов в связи с карантином получили такие услуги, как телемедицина. В Украине она не так развита, но во многих странах люди скорее будут обращаться к онлайн-врачу, чем идти в поликлинику, рискуя там все же подхватить вирус, пишет в Facebook Владислав Рашкаван, заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде.



Владислав Рашкован / фото: Kyiv School of Economics

Также он назвал и другие отрасли, которые очевидно получают доходы из-за карантина. Это сервисы по онлайн обучению – такие компании, как Прометеус, Coursera или Khan Academy и Udacity должны расти. Игры – доходы World of tanks, Minecraft или Pari Match и другие будут увеличиваться.

И как уже упоминалось, социальные сети также являются выгодоприобретателями в этой ситуации – Facebook, TikTok, Instagram будут подсчитывать прибыль. Аналогично поисковые сервисы типа Google и коммуникационные инструменты как Skype или Zoom, мессенджеры также не останутся без дополнительной копейки, уверен Владислав Рашкаван.

А спекулянты заработают на кризисе?

Да. Многие, используя интернет-площадки, пытаются обогатиться на волне паники и страха и будет пытаться делать это дальше.

14 марта издание The New York Times рассказало историю о том, как на волне новостей о распространении коронавируса американец Мэтт Колвин с братом скупили 17,7 тыс бутылок антисептика для рук, чтобы продать по завышенным ценам.

Торговые площадки заблокировали их магазины. В результате они пожертвовали антисептик на благотворительные нужды.

Как сообщает ВВС, социальная сеть Facebook объявила, что вводит запрет на размещение рекламы гигиенических масок и дезинфицирующих средств для рук с целью помешать ажиотажному спросу на них и росту цен.

Кроме того, соцсеть ужесточила контроль за появлением в сети дезинформации о средствах, которые якобы способствуют излечению от вируса, а также о товарах, на которые якобы возник дефицит.

Facebook и крупнейший онлайн-магазин Amazon удалили тысячи объявлений о продаже санитарных товаров, производители которых обещали защиту от коронавируса.

Украинские интернет-маркетплейсы (интернет-магазины, через которые свои товары может продавать любой предприниматель) – Rozetka, OLX, Prom.ua, Tabletki.ua, Liki24.com – тоже столкнулись с наплывом спекулянтов, пишут на Экономической правде.

Поэтому будьте осторожны и доверяйте только надежным источникам информации.

Напоследок, в США в связи с коронавирусом зафиксирован резкий рост спроса на оружие. Об этом сообщает телеканал ABC.



Кадр из фильма Атака Кобры 2 / скриншот

Как уточняется, общенациональная статистика по продаже оружия, которую собирает ФБР, будет доступна в апреле, но уже сейчас полиция ряда штатов зафиксировала рост проверок биографии, которые необходимы в случае приобретения огнестрельного оружия.

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Так, согласно подсчетам полиции Пенсильвании, только за один день 17 марта в этом штате проверку биографии прошли 4300 человек, а в этот же день прошлого года такие проверки понадобились только 1300 американцам.