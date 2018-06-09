Тим Кук признался, что зависит от своего iPhone

Глава Apple Тим Кук признался, что зависит от собственного iPhone. С помощью новой функции на iOS 12 Screen Time он обнаружил, что использует смартфон значительно чаще, чем думал.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

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"Я считал себя достаточно дисциплинированным в этом вопросе. Но я был не прав", – отметил Тим Кук.

Стоит отметить, что функция Screen Time позволяет узнать, сколько времени пользователи проводят с iPhone и iPad ежедневно и еженедельно, а также какое количество сообщений получают. Функция дает возможность устанавливать временные ограничения на использование определенных программ.

Я обнаружил, что тратил на использования iPhone больше времени, чем думал,

– объяснил Кук, при этом отказавшись от объяснений, какие именно приложения он открывает чаще.

Глава Apple заявил, что не считает, что смартфон сам по себе вызывает привыкание: скорее, пользователь зависит от того, что именно делает на гаджете.

Является ли это "наркоманией" или нет, я не знаю. Каждый человек должен сам принять решение, получив данные о том, сколько он использует смартфон,

– подчеркнул Кук.

Screen Time – одна из новых функций, представленных во время ежегодной конференции разработчиков WWDC 2018, которая прошла в Сан-Хосе. Больше узнать о возможностях новой iOS 12 вы можете здесь.

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