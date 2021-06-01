Члени комісії не лише голосувати "за" чи "проти" проходження кандидата далі, вони також пояснювали свої рішення. Так, вже другий день поспіль жодного з претендентів не схвалили.
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Чому кандидатуру Грищука не схвалили
У комісії були питання щодо незадекларованої до 2020 року тернопільської квартири Грищука, а також щодо ймовірного заниження вартості автомобіля. За даними Fight Corruptor, тимчасовий глава САП надав цьому ґрунтовні пояснення та запевнив, що може озвучити їх публічно.
Грищука також запитали про лист, який у 2018 році він підписав у знак начебто підтримки тодішнього очільника САП Назара Холодницького.
Той лист я підписував не в підтримку керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а на підтримку прокурорів загалом,
– пояснив кандидат на посаду.
Членів комісії це не переконало і вони згадали про невдале проходження Грищуком поліграфу та співпрацю САП з громадськими організаціями.
Що відомо про Максима Грищука
Джерело: Вікіпедія
- Родом Грищук з Тернополя. Він закінчив Національну академію прокуратури України.
- Впродовж 2004 – 2006 років чоловік працював юристом на комбінаті комунальних підприємств у селищі Велика Березовиця Тернопільської області.
- Працювати у прокуратурі Грищук почав у 2008 році. Він прийшов на посаду стажиста у Львові.
- Прокурор воював у зоні проведення АТО, зокрема – захищав Донецький аеропорт у 2014 – 2015 роках.
- З 2015 року Грищук обіймав посаду першого заступника керівника САП.
- У серпні 2020 року, коли з посади звільнили Назара Холодницького, він став тимчасовим очільником САП.