Time назвал самых влиятельных людей в интернете в 2018 году

Именитый журнал Time опубликовал список из 25 самых влиятельных людей в Интернете в 2018 году. В престижный перечень вошли такие звезды как Рианна, Кайли Дженнер и Дональд Трамп.

В новый список в 2018 году вошли как известные представители шоу-бизнеса, так и популярные блогеры и политики. Журналисты определили лиц, оказавших наибольшее влияние на свою аудиторию в социальных сетях независимо от того, было ли оно положительным или отрицательным.

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25 самых влиятельных людей в интернете по версии TIME

Президент США Дональд Трамп

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 січня 2017 р.

Певица Рианна



Певица Ариэль Мартин



Рэпер Канье Уэст



Поп-группа BTS



Светская львица Кайли Дженнер

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 6 Лют 2018 р. о 1:14 PST

Японская plus-size модель Наоми Ватанабе



Комедийный дуэт Дэниэл Бейкер и Джоэл Мартинез



Комик Скотт Роговский



Instagram-блогер Бизи Филиппс



Анонимный блоггер Q



Блогерша Сиа Купер



Блогер Иман аль-Нафьян



Блогер Шон Кинг



Блогеры Тони Лю и Линдси Шуйлер

Допис, поширений Diet Prada (@diet_prada) 16 Чер 2018 р. о 10:39 PDT

Виртуальный блогер Лил Мигела



Звезда YouTube 6-летний Райан (Ryan ToysReview)



Звезды YouTube Логан и Джейк Пол



Стример Тайлер Ninja Блевин



Студенты-активисты из Паркленд



Студентка Роланд Сабо



Активисты Шарлотта и Дэйв Виллнер



Женщины филиппинского движения #BabaeAko



Публицист Мэтт Драдж



Twitter-страница Метта Джаджа

Фитнес-тренерша Кайла Итсинес