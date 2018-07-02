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Time назвал самых влиятельных людей в интернете в 2018 году

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Time назвал самых влиятельных людей в интернете 2018
Time назвал самых влиятельных людей в интернете 2018 / time.com

Именитый журнал Time опубликовал список из 25 самых влиятельных людей в Интернете в 2018 году. В престижный перечень вошли такие звезды как Рианна, Кайли Дженнер и Дональд Трамп.

В новый список в 2018 году вошли как известные представители шоу-бизнеса, так и популярные блогеры и политики. Журналисты определили лиц, оказавших наибольшее влияние на свою аудиторию в социальных сетях независимо от того, было ли оно положительным или отрицательным.

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25 самых влиятельных людей в интернете по версии TIME

Президент США Дональд Трамп 

Певица Рианна

Певица Ариэль Мартин

Рэпер Канье Уэст

Поп-группа BTS

Светская львица Кайли Дженнер

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Японская plus-size модель Наоми Ватанабе

Комедийный дуэт Дэниэл Бейкер и Джоэл Мартинез

Комик Скотт Роговский

Instagram-блогер Бизи Филиппс

Анонимный блоггер Q

Блогерша Сиа Купер

Блогер Иман аль-Нафьян

Блогер Шон Кинг

Блогеры Тони Лю и Линдси Шуйлер

 

Допис, поширений Diet Prada (@diet_prada)

 

Виртуальный блогер Лил Мигела

Звезда YouTube 6-летний Райан (Ryan ToysReview)

Звезды YouTube Логан и Джейк Пол

Стример Тайлер Ninja Блевин

Студенты-активисты из Паркленд

Студентка Роланд Сабо

Активисты Шарлотта и Дэйв Виллнер

Женщины филиппинского движения #BabaeAko

Публицист Мэтт Драдж


Twitter-страница Метта Джаджа

Фитнес-тренерша Кайла Итсинес

Теги: Дональд Трамп LifeStyle Соцсети Мода Музыка рейтинги Сеть Кайли Дженнер Рианна
Источник: 24 Канал
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