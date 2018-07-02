Time назвал самых влиятельных людей в интернете в 2018 году
Именитый журнал Time опубликовал список из 25 самых влиятельных людей в Интернете в 2018 году. В престижный перечень вошли такие звезды как Рианна, Кайли Дженнер и Дональд Трамп.
В новый список в 2018 году вошли как известные представители шоу-бизнеса, так и популярные блогеры и политики. Журналисты определили лиц, оказавших наибольшее влияние на свою аудиторию в социальных сетях независимо от того, было ли оно положительным или отрицательным.
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25 самых влиятельных людей в интернете по версии TIME
Президент США Дональд Трамп
Певица Рианна
Певица Ариэль Мартин
Рэпер Канье Уэст
Поп-группа BTS
Светская львица Кайли Дженнер
Японская plus-size модель Наоми Ватанабе
Комедийный дуэт Дэниэл Бейкер и Джоэл Мартинез
Комик Скотт Роговский
Instagram-блогер Бизи Филиппс
Анонимный блоггер Q
Блогерша Сиа Купер
Блогер Иман аль-Нафьян
Блогер Шон Кинг
Блогеры Тони Лю и Линдси Шуйлер
Виртуальный блогер Лил Мигела
Звезда YouTube 6-летний Райан (Ryan ToysReview)
Звезды YouTube Логан и Джейк Пол
Стример Тайлер Ninja Блевин
Студенты-активисты из Паркленд
Студентка Роланд Сабо
Активисты Шарлотта и Дэйв Виллнер
Женщины филиппинского движения #BabaeAko
Публицист Мэтт Драдж
Twitter-страница Метта Джаджа
Фитнес-тренерша Кайла Итсинес