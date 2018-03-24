Time разместил на обложке журнала "царя Путина" с короной на голове: фото
Американский журнал Time опубликовал обложку апрельского номера. На ней изображен президент России Владимир Путин. Название номера — "Царь, который всходит".
Два главных материала в апрельском номере издания – это работы российского журналиста, писателя Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует остаться на вершине" и статья американского политолога Иена Бреммера "Почему Россия продолжает тонуть", пишет "Громадске".
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Обложка журнала Time с "царем, который всходит" Путиным с короной на голове
Источник: 24 Канал
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