Экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что не против вернуться в политику. Однако сейчас работает в Киевской школе экономики и имеет там определенные обязательства.

Об этом он сказал в комментарии 24 каналу и отметил, что работать на государство для него честь, независимо от того, какая политическая ситуация в стране.

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"Я понимаю, когда говорят о кадровом голоде и политически целесообразно для человека строить карьеру и идти на министра, когда много хайпа, хаоса, постоянно меняется правительство и так далее. Большинство людей скажут: "Нет, давайте я пережду до следующего какого-то момента", – отметил Милованов.

Но я бы пошел, но я уже взял на себя определенные обязательства в Киевской школе экономики, но тогда их надо либо выполнить, либо отказываться. Поэтому, я думаю, кокретно моя ситуация была бы сложной,

– объяснил экс-министр.

Карьера Тимофея Милованова: главное

В 2015 году стал членом Международного академического совета KSE и заместителем редактора академического журнала "Review of Economic Design".

С 2016 года – член Совета Национального банка Украины и заместитель главы Совета НБУ.

Милованов является соучредителем аналитической платформы VoxUkraine, которая объединяет группу глобальных экономистов.

Преподавал в Университете Бонна, Университете штата Пенсильвания, Пенсильванском университете и Университете Питтсбурга.

С августа 2019 до апреля 2020 года работал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Комментарий Тимофея Милованова: смотрите видео