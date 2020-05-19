Тимошенко отдыхала в спа, нарушая карантин и прогуливая Раду

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не приняла участие во внеочередном заседании Рады 7 мая. В то время она находилась в пятизвездочном спа-отеле Edem Resort Medical & Spa на Львовщине. Заведение, заметим, принадлежит одному из главных "доноров" ее партии Игорю Кривецкому.

Именно 7 мая вблизи Edem Resort Medical & Ѕра журналисты-расследователи, кроме самой Тимошенко, заметили ее однопартийца Сергея Власенко и владельца заведения Игоря Кривецкого. Об этом говорится в очередном выпуске программы "Схемы: коррупция в деталях".

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Журналисты отмечают: во время съемок группу пытались блокировать охранники гостиничного комплекса. Они требовали документы и спрашивали о причине их приезда. По словам журналистов-расследователей, они находились в публичном месте – в селе и рядом с отелем, поэтому такие вопросы не должны были возникать.

Более того, в "Схемах" отмечают: на протяжении всего карантина комплекс продолжал свою работу, нарушая введенные общенациональные ограничения.

Работа во время карантина: что говорят в спа-отеле

На это представители Edem Resort Medical & Ѕра уже успели отреагировать на своей странице в фейсбуке. Говорят, что во время карантина работала только часть комплекса – медицинский центр.

Обращаем внимание, что производство медицинской практики разрешено согласно постановлению Кабинета Министров. Медицинский центр действует в соответствии с требованиями действующего законодательства. Медицинские услуги предоставляются со строгим соблюдением всех требований, предусмотренных Минздравом,

– говорится в сообщении.

В то же время, представители Edem Resort Medical & Ѕра "предполагают", что журналисты "пытались попасть на территорию комплекса, чтобы выполнить заказной материал". При этом они никоим образом не вспоминают о визите уважаемых гостей 7 мая.

Обратите внимание! Заместитель главы Львовской облгосадминистрации Тарас Грень в комментарии "Схемам" отметил, что наличие медицинской лицензии не снимает ограничения, которые действуют в отношении работы отелей во время карантина.

Что говорят о посещении престижного комплекса Тимошенко и Власенко

Юлия Тимошенко не прокомментировала журналистам свое пребывание в Edem Resort Medical & Spa 7 мая.



Тимошенко заметили в престижном спа-отеле на Львовщине / Скриншот из видео

А вот ее однопартиец Сергей Власенко заявил, что "все свои пребывания оплачивает сам". Отдельно он отметил, что не нарушает карантин.

"По крайней мере насколько я знаю, центр Edem – это медицинский центр. Допустим. Насколько я знаком с ситуацией... Я ничего не подтверждаю и не опровергаю", – сказал парламентарий.

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