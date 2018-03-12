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Тимошенко больна, – нардеп Власенко

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Тимошенко заболела гриппом
Тимошенко заболела гриппом / Фото из открытых источников

Глава всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела гриппом и поэтому не смогла присутствовать на согласительном совете глав депутатских фракций и комитетов Верховной Рады.

Об этом рассказал заместитель главы партии "Батькивщина", председатель Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Верховной Рады Сергей Власенко, передает "Страна".

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"Поскольку Юлия Владимировна Тимошенко, как и большое количество украинских граждан, страдает от эпидемии гриппа, я имею честь представлять позицию Всеукраинского объединения "Батькивщина", – заявил политик.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не указывает в декларациях полные сведения о бизнесе своего мужа Александра Тимошенко и его чешских прописках.

Теги: Новости политики Новости Украины Грипп в Украине Юлия Тимошенко Здоровье ВО Батьківщина Сергей Власенко
Источник: 24 Канал
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