13:32
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Тимошенко: Формат переговоров "Будапешт плюс" – основа для достижения победного мира в Украине

      30 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / unian.ua

      Украина должна наконец признать неэффективность Минских договоренностей и немедленно начать переговоры в новом углубленном формате "Будапешт плюс".

      Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, вспоминая, что в этот день 24 года назад был подписан Будапештский меморандум.

      "Лидеры США, Великобритании и России подписались под гарантиями суверенитета и безопасности Украины в обмен на наш отказ от ядерного оружия. Генеральная Ассамблея ООН приняла Меморандум как официальный документ. Позже свои подписи под ним поставили Франция и Китай. И именно на Будапештский меморандум мы должны опираться сейчас на дипломатическом фронте, чтобы обуздать агрессора – Россию", – отметила лидер "Батькивщины ".

      По ее убеждению, навязанная безальтернативность Минска, который действующая власть объявляла как единственный путь к миру, стала главным достижением Кремля в войне против Украины.

      "Это план России, который ведет к окончательной потере Донбасса. А возвращение Крыма вообще не является предметом Минских договоренностей. Важнейший вопрос о Крыме все участники Минского процесса просто забыли. Но мы никому и никогда не дадим забыть Крым", – обратила внимание Председатель партии.

      Юлия Тимошенко заявляет о необходимости проведения переговоров в формате "Будапешт плюс", в который кроме лидеров стран-подписантов стоит привлечь Верховного комиссара ЕС и руководство Германии.

      "Сейчас в Вашингтоне я нарушаю этот вопрос во время всех встреч. Наступление на дипломатическом фронте в формате "Будапешт плюс" – это часть нашей Новой стратегии мира и безопасности. Другие составляющие для победы – это укрепление украинской армии и усиление санкций против России, а также юридические действия для взыскания компенсации с агрессора. И мы уже разрабатываем план реинтеграции и восстановления оккупированных территорий – Крыма и Донбасса – которые безусловно будут возвращены. Нам нужен реальный мир, а не его иллюзия. И он наступит, я в этом убеждена", – подытожила Юлия Тимошенко, отметив, что наша безопасность – в НАТО, а наше мирное и богатое будущее – в ЕС.

      Напомним, с 4 до 7 декабря Юлия Тимошенко находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. В рамках визита Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уже провела встречи со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, сенатором от штата Арканзас, членом сенатских комитетов по вооруженным силам и разведки Томом Коттоном, а также приняла участие в круглом столе Атлантического Рады.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук