Тимошенко: Формат переговоров "Будапешт плюс" – основа для достижения победного мира в Украине

Украина должна наконец признать неэффективность Минских договоренностей и немедленно начать переговоры в новом углубленном формате "Будапешт плюс".

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, вспоминая, что в этот день 24 года назад был подписан Будапештский меморандум.

"Лидеры США, Великобритании и России подписались под гарантиями суверенитета и безопасности Украины в обмен на наш отказ от ядерного оружия. Генеральная Ассамблея ООН приняла Меморандум как официальный документ. Позже свои подписи под ним поставили Франция и Китай. И именно на Будапештский меморандум мы должны опираться сейчас на дипломатическом фронте, чтобы обуздать агрессора – Россию", – отметила лидер "Батькивщины ".

По ее убеждению, навязанная безальтернативность Минска, который действующая власть объявляла как единственный путь к миру, стала главным достижением Кремля в войне против Украины.

"Это план России, который ведет к окончательной потере Донбасса. А возвращение Крыма вообще не является предметом Минских договоренностей. Важнейший вопрос о Крыме все участники Минского процесса просто забыли. Но мы никому и никогда не дадим забыть Крым", – обратила внимание Председатель партии.

Юлия Тимошенко заявляет о необходимости проведения переговоров в формате "Будапешт плюс", в который кроме лидеров стран-подписантов стоит привлечь Верховного комиссара ЕС и руководство Германии.

"Сейчас в Вашингтоне я нарушаю этот вопрос во время всех встреч. Наступление на дипломатическом фронте в формате "Будапешт плюс" – это часть нашей Новой стратегии мира и безопасности. Другие составляющие для победы – это укрепление украинской армии и усиление санкций против России, а также юридические действия для взыскания компенсации с агрессора. И мы уже разрабатываем план реинтеграции и восстановления оккупированных территорий – Крыма и Донбасса – которые безусловно будут возвращены. Нам нужен реальный мир, а не его иллюзия. И он наступит, я в этом убеждена", – подытожила Юлия Тимошенко, отметив, что наша безопасность – в НАТО, а наше мирное и богатое будущее – в ЕС.

Напомним, с 4 до 7 декабря Юлия Тимошенко находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. В рамках визита Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уже провела встречи со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, сенатором от штата Арканзас, членом сенатских комитетов по вооруженным силам и разведки Томом Коттоном, а также приняла участие в круглом столе Атлантического Рады.