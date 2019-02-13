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      Тимошенко и Зеленский делят первое место, Порошенко не выходит во 2 тур, – социология

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      Социологическое исследование
      Социологическое исследование / ukranews.com

      Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко занимают первые строчки электоральных симпатий украинцев с минимальным разрывом, а действующий президент Петр Порошенко значительно отстает от них и по состоянию на сейчас не выходит во 2 тур выборов.

      Такие данные проведенного в начале февраля социологического исследования обнародовал 13 февраля Институт анализа и прогнозирования.

      Так, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 20% украинцев (среди тех, кто определился и примет участие в выборах). У Юлии Тимошенко – 19%.

      Действующий президент Петр Порошенко значительно отстает от лидеров электоральных симпатий, имея лишь 13,9%. Вплотную к нему идет Юрий Бойко с результатом 12,5%.

      В партийных рейтингах лидирует "Батькивщина" Юлии Тимошенко с результатом в 20% голосов среди тех, кто определился и придет на выборы.

      Общенациональный опрос проведенный Институтом анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой "Социопрогноз" при поддержке Киевского пресс-клуба. Опрос проведен с 30 января по 8 февраля 2019 года во всех областях Украины (за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Всего опрошено 2016 респондентов. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту проживания респондента "с глазу на глаз". Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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      Теги: Петр Порошенко Новости политики Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Социологическое исследование
      Источник: 24 Канал
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