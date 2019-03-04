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      Тимошенко и Зеленский впереди, Порошенко с Бойко борются за третье место, – социология

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      Тимошенко и Зеленский впереди, Порошенко с Бойко борются за третье место, – социология

      Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко занимают первые строчки электоральных симпатий украинцев.

      Действующий президент Петр Порошенко по состоянию на сейчас не выходит во 2 тур выборов и конкурирует за третье место с Юрием Бойко.

      Такие данные проведенного в конце февраля социологического исследования обнародовал 4 марта Институт анализа и прогнозирования.

      Так, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 19,5% украинцев ( 25,2% среди тех, кто определился и примет участие в выборах). У Юлии Тимошенко – 13,9% (17,9% среди тех, кто определился).

      Действующий президент Петр Порошенко отстает от лидеров электоральных симпатий, имея лишь 11,9%. Вплотную к нему идет Юрий Бойко с результатом 10,7%. (15,4% и 13,8% соответственно среди тех, кто определился и будет голосовать).

      Общенациональный опрос проведенный Институтом анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой "Социопрогноз" при поддержке Киевского пресс-клуба. Опрос проведен с 18 по 27 февраля 2019 года во всех областях Украины (за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Всего опрошено 2022 респондента. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту проживания респондента "с глазу на глаз". Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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      Теги: Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Новости политики Социологическое исследование
      Источник: 24 Канал
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