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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Тимошенко и Зеленский выходят во второй тур, Порошенко покидает тройку лидеров, – соцопрос

      352 Читати новину українською
      Опрос
      Опрос / kalynivka.city

      Во второй тур президентских выборов попадают Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

      Петр Порошенко уступил свое место в тройке лидеров гонки Юрию Бойко. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса на тему: "Электоральные преференции накануне выборов президента Украины", который проводило агентство общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий.

      Да, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 24% тех, кто будет участвовать в выборах и определился со своими электоральными предпочтениями. Юлию Тимошенко поддерживают почти 17%.

      Третье место у Юрия Бойко – 14%. И на четвертое место опустился Порошенко Петр – 13%. У Анатолия Гриценко – 7%.

      Опрос проводился с 19 по 25 марта 2019 года. Всего было опрошено 2004 респондента во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

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      Теги: Новости политики Юрий Бойко Социологическое исследование Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко
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