Тимошенко и Зеленский выходят во второй тур, Порошенко покидает тройку лидеров, – соцопрос

Во второй тур президентских выборов попадают Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

Петр Порошенко уступил свое место в тройке лидеров гонки Юрию Бойко. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса на тему: "Электоральные преференции накануне выборов президента Украины", который проводило агентство общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий.

Да, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 24% тех, кто будет участвовать в выборах и определился со своими электоральными предпочтениями. Юлию Тимошенко поддерживают почти 17%.

Третье место у Юрия Бойко – 14%. И на четвертое место опустился Порошенко Петр – 13%. У Анатолия Гриценко – 7%.

Опрос проводился с 19 по 25 марта 2019 года. Всего было опрошено 2004 респондента во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Погрешность выборки не превышает 2,3%.