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      Тимошенко является бесспорным лидером, имея четкую позицию и поддержку во всех регионах

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / newsone.ua

      Данные последнего большого социологического исследования свидетельствуют о том, что избирательная кампания будет иметь двухполюсный характер – Юлия Тимошенко будет бороться за высший пост в стране с Петром Порошенко.

      Об этом написал в своем блоге на "Украинской правде" политический эксперт Константин Матвиенко.

      "Позиции Тимошенко последовательно крепче – уровень ее поддержки составляет 20,7%, а рейтинг П.Порошенко – 10,3%, что дает основания сомневаться даже в его выходе во второй тур. Однако в руках действующего главы государства сосредоточены огромные ресурсы – финансовые, административные, медийные и кадровые", – подчеркнул политолог.

      Поэтому, по убеждению Матвиенко, "ни один из кандидатов, кроме Тимошенко, не имеет возможности хоть что-то противопоставить этому многофункциональному избирательному механизму".

      "Также председателя партии "Батькивщина" равномерно поддерживает вся страна – она ​​лидирует в практически всех регионах, то есть – единственный претендент на пост главы государства, который консолидирует страну, а не разъединяет ее", – констатирует политический эксперт.

      Матвиенко отметил, что такой результат Юлия Тимошенко демонстрирует на фоне ее четкой политической позиции о необходимости последовательной интеграции Украины в европейское и евроатлантическое пространство.

      Кроме того, Тимошенко, в отличие от Порошенко, побеждает Юрия Бойко, который ассоциируется с пророссийской позицией, добавил политический эксперт.

      Напомним, 13 ноября было обнародовано социологическое исследование, которое провело три авторитетных организации – КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа "Рейтинг". В опросе приняло участие 10 тысяч человек, погрешность составляет не более 1%.

      По его данным за Тимошенко готов проголосовать 21 процент граждан, определившихся с выбором. Относительно шоумена Владимира Зеленского – 11%. Действующий президент Петр Порошенко на третьем месте. Во втором туре Тимошенко побеждает всех возможных конкурентов.

      Теги: Петр Порошенко социологическое исследование ВО Батьківщина Юлия Тимошенко Новости политики
      Источник: 24 Канал
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