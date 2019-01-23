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      Тимошенко мечтает только о победе на выборах, все остальное ее не интересует, – журналистка

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      Юлия Тимошенко стремится только победы на выборах
      Юлия Тимошенко стремится только победы на выборах / newsmd.md

      Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко недавно подала документы в ЦИК, однако свою предвыборную кампанию она начала уже очень давно. А ее медийная узнаваемость и рейтинги очень высокие. Однако она отнюдь не рассчитывает на второе место в избирательной гонке.

      Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала Кристина Бердинских.

      Читайте также: "Потому что непоследовательна": что пообещала кандидат в президенты Тимошенко

      По ее мнению, Тимошенко всерьез рассчитывает на победу на президентских выборах 2019 года.

      Тимошенко мечтает исключительно о победе, все остальное ее не интересует. Ее не устроит второе место на президентских выборах, хотя и оно дает ей хорошую возможность провести в Раду значительно большее количество депутатов, чем есть у нее сейчас,
      - отметила Бердинских.

      К слову, для своего выдвижения в президенты она выбрала символическую дату – 22 января, день соборности Украины. Итак, Тимошенко теперь уже официально вступает в игру, как кандидат.

      Что стоит знать о Юлии Тимошенко: видео

      Чем известна Юлия Тимошенко?
      Дважды была премьер-министром Украины при президентстве Виктора Ющенко. В 2009 году по итогам ее переговоров с Владимиром Путиным между "Нафтогазом" и "Газпромом" подписали скандальный контракт на поставки газа для Украины в 2009-2019 годах, по которым цена за голубое топливо от РФ для Украины на тот момент была самой высокой в Европе. В октябре 2011 года суд признал Тимошенко виновной в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с РФ и приговорил к семи годам лишения свободы. Баллотируется в президенты Украины третий раз.

      Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. По состоянию на сегодня 12 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. Десять из них ЦИК зарегистрировала.

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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