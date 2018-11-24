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      Тимошенко о поддержке молодежи: Низкие кредиты на жилье, высокие стипендии и пособие на детей

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / radiosvoboda.org

      После победы на президентских выборах Юлия Тимошенко внедрит комплексную программу поддержки молодежи.

      Она будет включать в себя достойные стипендии, микрокредитование бизнеса, низкие кредиты на жилье и финансовую помощь при рождении ребенка.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Национального Форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого", который проходит сегодня в Киеве.

      По ее словам, прежде всего, нужно пересмотреть все подходы к выплате стипендий, они будут не меньше реального прожиточного уровня.

      К сожалению, более миллиона молодых ребят сейчас выезжают на работу за границу, не находя себе места в Украине. Каждый 4-й молодой украинец в возрасте 14-29 лет остается вообще безработным, констатировала политик.

      "Нам необходимо задействовать механизм стимулирования предприятий – через снижение налогов – для привлечения к работе молодых специалистов. В странах ЕС есть системы предоставления субсидий работодателям, которые устраивают молодежь или обеспечивают выпускников рабочим местом", – пояснила Юлия Тимошенко.

      Молодежь, отмечает председатель партии, сможет также получить микрокредиты без залога под 3% годовых под готовый бизнес-план: "Мы снимем все ограничения на создание и правильное масштабное финансирование украинских стартапов и малого бизнеса. Наша молодежь будет иметь достойную работу и достойные на уровне мировых стандартов доходы".

      Для того, чтобы оставить молодежь в Украине, необходимо также обеспечить их семьи жильем, подчеркивает лидер "Батькивщины" и добавляет: до 80% молодых людей не имеют своего собственного жилья.

      Учитывая это, Юлия Тимошенко введет жилищную программу для молодежи: через ипотечные кредиты, без залога и первого взноса, минимум на 10 лет, с государственным рыночным страхованием.

      Кроме того, политик призывает переломить страшную тенденцию в Украине, когда смертность вдвое превышает рождаемость: "Для того, чтобы поддержать молодые семьи не только работой, жильем, а еще и стимулировать их стремление рожать детей, мы возобновим выплаты на рождение ребенка, которые платило мое правительство. И они были самыми большими за все времена".

      После победы Юлии Тимошенко выплата при рождении первого ребенка составит 50 тыс. грн, второй – 100 тыс. грн, а после рождения третьего и более – сумма достигнет 150 тыс. грн.

      "И это просчитано и посильно для бюджета – мы вводили эти выплаты в валютном исчислении", – добавила лидер партии.

      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко Деньги Финансы Кредит
      Источник: 24 Канал
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