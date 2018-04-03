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Тимошенко поймали в Раде в забавной позе: есть фото

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Тимошенко поймали в Раде в забавной позе
Тимошенко поймали в Раде в забавной позе / rian.com.ua

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко забавно спряталась за трибуной в Верховной Раде.

Курьезный момент, который поймал фотограф Богдан Бортаков, опубликовал Роман Пелех на своей странице в Facebook.

"Когда в курсе, что в зале Верховной Рады могут быть депутаты с гранатами", – пошутил в заметке Роман Пелех, намекая на недавнюю историю с Надеждой Савченко.

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Один из пользователей добавил, что пойманный момент больше похож на то, что это Юлия Тимошенко бросила гранату и пережидает за трибуной, чтобы избежать попадания осколков.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Теги: Новости Украины Новости Киева Юлия Тимошенко Верховная Рада Надежда Савченко Курьезные новости ВО Батьківщина
Источник: 24 Канал
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