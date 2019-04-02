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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Тимошенко признала поражение на выборах и не будет судиться из-за результатов

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      Тимошенко не будет оспаривать в суде результаты первого тура выборов президента
      Тимошенко не будет оспаривать в суде результаты первого тура выборов президента / Tymoshenko.ua

      Юлия Тимошенко убеждена, что действующий президент Петр Порошенко прошел во второй тур президентских выборов нечестно. При этом Тимошенко не планирует оспаривать в суде результаты голосования.

      В первом туре выборов президента лидирует Владимир Зеленский (30,23% голосов), далее идут Порошенко (15,92%) и Тимошенко (13,40%). Об этом свидетельствуют данные ЦИК по состоянию на 2 апреля после обработки 98,98% голосов. Таким образом, Тимошенко не проходит во второй тур выборов.

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      "Выборы (были) Порошенко сфальсифицированы, он не должен быть во втором туре, он туда прорвался нечестным путем", – предсказуемо заявила Тимошенко на пресс-конференции.

      Сейчас, я знаю, перед вами стоит вопрос, пойдем ли мы как команда в суд оспаривать эти результаты. Могу сразу сказать, что мы не пойдем в суд,
      – добавила лидер "Батькивщины".

      Она объяснила такое решение тем, что не верит в то, что можно добиться справедливости в украинских судах

       
       

      Смотрите видео о том, как прошел первый тур выборов президента Украины:

      Когда будет второй тур выборов президента? Официальные результаты первого тура выборов должны сообщить до 10 апреля, пока ЦИК еще считает голоса. Но уже очевидно, что придется проводить второй тур выборов, так как ни один кандидат не набрал 50%+1 голос. Второй тур состоится 21 апреля (воскресенье). Проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Не збудьте прихватить с собой паспорт.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Результаты выборов президента 2019 Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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