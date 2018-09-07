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Тимошенко рассказала, как снизить цены на газ для населения

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Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко / censor.net.ua

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила власть в зарабатывании сверхприбылей на повышении цены на газ и объяснила, как этого можно избежать.

Об этом лидер "Батькивщины" написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, судя по последним заявлениям премьер-министра, избежать очередного существенного повышения цены на газ украинцам не удастся.

"Сегодня в Верховной раде Гройсман сказал, что ни в чем не виноват, а повышение цены на газ в Украине – это условие МВФ. Президент при этом красноречиво молчит", – отметила она.

Лидер партии убеждена, что любое повышение цены на газ окончательно убьет и бюджет страны, и бюджеты семей.

"Миллионы украинцев просто не смогут платить. Им и сейчас нечем оплачивать коммунальные счета, даже до начала отопительного сезона. Где людям брать средства? Государственный бюджет не выдержит дополнительную нагрузку. На этот год заложено 71 млрд грн на субсидии, а к концу года даже при действующих тарифов реально понадобится еще на 7 млрд больше. К тому же доходы бюджета не выполняются", – сообщила политик.

Тимошенко подчеркнула, что руководители государства создают монопольный рынок и необоснованно повышают цену на газ с одной целью: заработать сверхприбыли. Это она назвала преступлением против собственного народа.

Теги: коммунальные услуги Цены Владимир Гройсман Субсидии МВФ Юлия Тимошенко
Источник: 24 Канал
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