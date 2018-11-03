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      Тимошенко рассказала о плане оптимизации госдолга, в котором нет ни копейки ее правительства

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      Тимошенко рассказала о плане оптимизации госдолга, в котором нет ни копейки ее правительства
      Тимошенко рассказала о плане оптимизации госдолга, в котором нет ни копейки ее правительства / Пресс-служба "Батькивщины"

      Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко одной из главных задач новой власти назвала задачу выбраться из долговой ямы, в которую нынешняя власть загнала страну. Предполагается, что механизмом решения проблемы станет оптимизация государственного долга.

      Об этом политик заявила во время пресс–конференции в Черновцах, сообщает пресс–служба "Батькивщины".

      "За 4,5 года президентства Порошенко Украина накопила внешних и внутренних долгов столько, что еще немного и они будут равны годовому ВВП Украины. За 27 лет не было еще такого, чтобы отношение государственного и приравненного долга к ВВП составило 84%", – возмутилась Тимошенко .

      Она отметила, что сегодня 32% расходов бюджета – это обслуживание и возврат долга на 2019 год. Это 419 миллиардов гривен, которые не пойдут на образование или на здравоохранение, подчеркнула Тимошенко.

      Лидер "Батькивщины" объяснила, как обращаться с этим долгом – процентная ставка государственных заимствований должна соответствовать уровню европейских – под 3% годовых, а не под 13%, как сейчас.

      Средняя ставка обслуживания долга – 13% годовых. В мире нет такого, чтобы государство под 13% заимствовало. Максимум под 1-2%. В соседней Польше, например, 3%. Высшее руководство государства создает коррумпированную модель, которая формирует госдолг под 13% годовых. Это означает, что построена финансовая пирамида вытягивания финансовых ресурсов из госбюджета,
      – утверждает Тимошенко.

      Учитывая это, политик заявила, что первым ее поступком будет оптимизация госдолга, "не более, чем под 3% годовых".

      Тимошенко также заявила, что сейчас власть оправдывается тем, что это якобы долги, которые взяла лидер "Батькивщины", находясь у власти. Но политик заявила, что "в сегодняшней структуре как внешнего, так и внутреннего долга, нет ни копейки, которую брало бы мое правительство".

      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 канал
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