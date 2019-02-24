Тимошенко с булавой, Коммунальщик Зеленский и "Ляшкобусы": что делают кандидаты перед выборами

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко наперегонки обвиняют друг друга в попытке подкупить избирателей, Владимир Зеленский общался с экспертами о тарифах, а Олег Ляшко вербует агитаторов в депрессивных селах.

Журналисты 24 канала выяснили, чем занимаются перед выборами кандидаты в президенты.

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Петр Порошенко последние несколько дней находился за рубежом. Сначала был в США – на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Петр Порошенко посетил заседание Генассамблеи ООН

Из США отправился на оборонный саммит в Люблин, где лидеры Украины, Литвы и Польши обсуждали введение новых санкций против России и сотрудничество в оборонной сфере. На выходных же принял участие в заседании регионального совета развития Львовщины.

Юлия Тимошенко тем временем с головой нырнула в новые технологии. Политик встретилась с представителями ИТ-сообщества на первой в Украине и Восточной Европе фабрике 3D-печати в Одессе.



Юлия Тимошенко во время визита в Одессу

Там кандидату в президенты подарили булаву, которую изготовили на 3D-принтере, а также угостили кофе из чашки, также созданной таким способом.

Андрей Садовый был в Черкассах, где также не обошел тему новейших технологий. Говорил о том, что зарегистрированному Минсоцполитики проекта закона об ограничениях для ФОПов, который создает проблемы для работников ИТ-индустрии, нельзя давать жизнь.

Владимир Зеленский в перерывах между гастролями занимались проблемами коммунальных тарифов и общался на эту тему с экспертами. А еще шоумен пытается завоевывать новых избирателей.

В ответ на упреки в пренебрежении к воинам и лояльности к Владимиру Путину его команда оперативно выложила фильм о том, как "Квартал 95" дает концерты на передовой, дарит военным машины и посещает раненых.

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Олег Ляшко же спасает депрессивные села, подкармливает избирателей пирожками и радует объятиями. Его "Ляшкобусы" вербуют агитаторов в местах, где нога радикала еще не успела ступить.