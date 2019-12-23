Тимошенко с хот-догом и угрозы Кивы: самые забавные курьезы года в одном видео

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      Кто из политиков попадал в курьезные ситуации? / 24 канал

      2019-й год запомнился также чередой смешных ситуаций, в которых оказывались как украинские политики со стажем, так и нардепы-новички. Вспоминаем их самые интересные оговорки и ляпы за год уходящий.

      Тимошенко с "любимым" хот-догом

      На что только не шли украинские политики, чтобы привлечь внимание "простого народа" во время предвыборной кампании. Так, Юлия Тимошенко незадолго до выборов даже купила хот-дог на одной из заправок. Знамо дело, видео такого "привычного" для Юлии Владимировны дела оказалось во всех соцсетях политика с уточнением, что этот фаст-фуд – ее любимый.

      При этом Тимошенко с хот-догом в руках имела довольно смущенный вид и попросила продавщицу "не говорить, что это – ей". Съела ли его в конце концов тогдашняя кандидат в президенты – неизвестно, однако, что ей удалось точно – это привлечь внимание украинцев: сеть взорвалась фотожабами и мемами.

      Внимание! Доскрольте до конца статьи, чтобы увидеть видео со всеми ляпами!

      "ШОК! Порошенко срывает шапки и щипает за нос"

      С такими заголовками ряд не самых качественных СМИ подали новость с встрече тогдашнего кандидата в президенты Петра Порошенко с избирателями в Запорожье. Так, в соцсетях действительно появилось видео, как пятый президент срывает шапку с девушки в толпе. Однако позже в АП объяснили: это была случайность.

      Тогда же Порошенко действительно ущипнул за нос мужчину. Это выглядело забавно, однако утверждать, что это было сделано намеренно, оснований нет.

      Читайте также: Курьез на пресс-марафоне президента: Зеленский "уменьшил" население Львова вдвое

      Зеленский и КОНЦЕРТ Укроборонпром

      Запомнился и Владимир Зеленский, который, уже в статусе президента Украины, во время совещания в Харькове назвал Укроборонпром "концертом" (очевидно, имея в виду "концерн"). И сделал он это не один раз.

      "Слуга народа" из "Коломойского" района

      Также в ряд курьезных историй успели попасть и новоиспеченные нардепы. Так, один из "Слуг народа" на вопрос журналистки о его деятельности до парламента ответил, что был фермером в "Коломойском" районе. Правда, на мгновение депутат задумался и уточнил, что район на самом деле Коломыйский. Но лишь на мгновение – после этого еще раз назвал его в честь Игоря Валерьевича.

      Депутат назвал район в честь олигарха: видео

      Тищенко и "надувная кукла"

      Еще один нардеп-новичок от "Слуги народа" Николай Тищенко придумал оригинальное объяснение формулы Штайнмайера. Так, он сравнил  ее с ... инструкцией к надувной кукле. При этом сама Украина в этой истории, по мнению нардепа, является "насосом".

      "... я понял, что это нам построили не страну, а такой насос, который что-то там качает. Накачивает. Я сравниваю сегодня Украину нашу родную, что нам построили наши предшественники, с насосом, где куда не возьмешь, все что-то не работает... вот надувную куклу вы берете, вы знаете, как с ней справиться? Нет... Вот я понимаю, что формула эта Штайнмайера – это инструкция".

      Кто премьер?

      Любимым занятием парламентских журналистов в начале созыва Рады было задавать нардепам-новичкам неудобные и, в то же время, абсолютно логичные вопросы на которые, казалось бы, людям с мандатом стыдно не знать ответа. Однако последние порой имели вид студентов, которые не подготовились к паре, а медийщики – преподавателей, которые "валят".

      Например, народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук так и не смог ответить, кого избрали премьер-министром (за которого и он только что голосовал).

      Вы же сами видели, всем уже известно... Я знаю, что это хороший специалист, профессиональный достаточно человек. Вообще все люди, которые назначались на министерские должности, профессиональные достаточно люди,
      – отметил он, так и не назвав имя политика.

      Нардеп не ответил, кого выбрали премьер-министром: видео

      Неординарные угрозы от Ильи Кивы

      Илья Кива известен достаточно специфическим поведением как в зале парламента, так и за его пределами. Однако, больше всего в этом году порадовали украинцев его угрозы во время заседания аграрного комитета по законопроекту О рынке земли.

      Так, в разгаре спора с коллегой Андреем Мотовиловцем, Кива грозил съесть последнего.

      "Я тебя съем, ты понял?! Я тебя нах*й съем!", – яростно выкрикивал Кива пока его не оттащили в сторону другие депутаты.

      Кива
      Илья Кива известен неординарным поведением / Главком

      Также Кива довольно специфично оценил выполнение своих обязанностей новоизбранными нардепами.

      Я прошу прощения... Одни п***рам пишут, другие шлюхам. Кого вы сюда понабирали, люди образованные?!,
      – заметил он, не сдерживаясь при этом от смеха.

      Очевидно, при этом нардеп имел в виду скандал, в который попал его коллега Богдан Яременко: его "застукали" за перепиской с проституткой во время заседания.

      Кличко: неподъемная "диджитализейшн" и "черный" ляп

      Конечно, подборка была бы неполной без цитат автора ряда мемов, мэра Киева, Виталия Кличко. Так, во время виступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе не смог с первого раза произнести слово "digitalization" ("диджитализация"), чем вызвал смех присутствующих в зале. Однако мэра это не смутило: он посмеялся вместе со всеми и, сделав паузу, наконец, "преодолел" это слово.

      Интересно: Кличко зарегистрировался в TikTok: первое видео мэра Киева порвало сеть

      Также порадовал сеть несколько "черный" ляп Кличко. В эфире одного из телеканалов он озвучил данные, касающиеся ситуации с интенсивной терапией в столичных больницах "скорой" помощи, допустив ошибки в цифрах.

      "... Если раньше каждый шестой человек, попавший в интенсивную терапию, умирал. Сейчас – только каждый второй. Это очень важно, мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни людей", – с гордостью говорит Кличко, очевидно, не поняв, что второй его вариант – не слишком положительный.

      Смотрите все курьезы политиков в одном видео

       

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Илья Кива Виталий Кличко Курьезные новости Публикации Статьи
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