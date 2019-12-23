Тимошенко с хот-догом и угрозы Кивы: самые забавные курьезы года в одном видео

2019-й год запомнился также чередой смешных ситуаций, в которых оказывались как украинские политики со стажем, так и нардепы-новички. Вспоминаем их самые интересные оговорки и ляпы за год уходящий.

Тимошенко с "любимым" хот-догом

На что только не шли украинские политики, чтобы привлечь внимание "простого народа" во время предвыборной кампании. Так, Юлия Тимошенко незадолго до выборов даже купила хот-дог на одной из заправок. Знамо дело, видео такого "привычного" для Юлии Владимировны дела оказалось во всех соцсетях политика с уточнением, что этот фаст-фуд – ее любимый.

При этом Тимошенко с хот-догом в руках имела довольно смущенный вид и попросила продавщицу "не говорить, что это – ей". Съела ли его в конце концов тогдашняя кандидат в президенты – неизвестно, однако, что ей удалось точно – это привлечь внимание украинцев: сеть взорвалась фотожабами и мемами.

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"ШОК! Порошенко срывает шапки и щипает за нос"

С такими заголовками ряд не самых качественных СМИ подали новость с встрече тогдашнего кандидата в президенты Петра Порошенко с избирателями в Запорожье. Так, в соцсетях действительно появилось видео, как пятый президент срывает шапку с девушки в толпе. Однако позже в АП объяснили: это была случайность.

Тогда же Порошенко действительно ущипнул за нос мужчину. Это выглядело забавно, однако утверждать, что это было сделано намеренно, оснований нет.

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Зеленский и КОНЦЕРТ Укроборонпром

Запомнился и Владимир Зеленский, который, уже в статусе президента Украины, во время совещания в Харькове назвал Укроборонпром "концертом" (очевидно, имея в виду "концерн"). И сделал он это не один раз.

"Слуга народа" из "Коломойского" района

Также в ряд курьезных историй успели попасть и новоиспеченные нардепы. Так, один из "Слуг народа" на вопрос журналистки о его деятельности до парламента ответил, что был фермером в "Коломойском" районе. Правда, на мгновение депутат задумался и уточнил, что район на самом деле Коломыйский. Но лишь на мгновение – после этого еще раз назвал его в честь Игоря Валерьевича.

Депутат назвал район в честь олигарха: видео

Тищенко и "надувная кукла"

Еще один нардеп-новичок от "Слуги народа" Николай Тищенко придумал оригинальное объяснение формулы Штайнмайера. Так, он сравнил ее с ... инструкцией к надувной кукле. При этом сама Украина в этой истории, по мнению нардепа, является "насосом".

"... я понял, что это нам построили не страну, а такой насос, который что-то там качает. Накачивает. Я сравниваю сегодня Украину нашу родную, что нам построили наши предшественники, с насосом, где куда не возьмешь, все что-то не работает... вот надувную куклу вы берете, вы знаете, как с ней справиться? Нет... Вот я понимаю, что формула эта Штайнмайера – это инструкция".

Кто премьер?

Любимым занятием парламентских журналистов в начале созыва Рады было задавать нардепам-новичкам неудобные и, в то же время, абсолютно логичные вопросы на которые, казалось бы, людям с мандатом стыдно не знать ответа. Однако последние порой имели вид студентов, которые не подготовились к паре, а медийщики – преподавателей, которые "валят".

Например, народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук так и не смог ответить, кого избрали премьер-министром (за которого и он только что голосовал).

Вы же сами видели, всем уже известно... Я знаю, что это хороший специалист, профессиональный достаточно человек. Вообще все люди, которые назначались на министерские должности, профессиональные достаточно люди,

– отметил он, так и не назвав имя политика.

Нардеп не ответил, кого выбрали премьер-министром: видео

Неординарные угрозы от Ильи Кивы

Илья Кива известен достаточно специфическим поведением как в зале парламента, так и за его пределами. Однако, больше всего в этом году порадовали украинцев его угрозы во время заседания аграрного комитета по законопроекту О рынке земли.

Так, в разгаре спора с коллегой Андреем Мотовиловцем, Кива грозил съесть последнего.

"Я тебя съем, ты понял?! Я тебя нах*й съем!", – яростно выкрикивал Кива пока его не оттащили в сторону другие депутаты.



Илья Кива известен неординарным поведением / Главком

Также Кива довольно специфично оценил выполнение своих обязанностей новоизбранными нардепами.

Я прошу прощения... Одни п***рам пишут, другие шлюхам. Кого вы сюда понабирали, люди образованные?!,

– заметил он, не сдерживаясь при этом от смеха.

Очевидно, при этом нардеп имел в виду скандал, в который попал его коллега Богдан Яременко: его "застукали" за перепиской с проституткой во время заседания.

Кличко: неподъемная "диджитализейшн" и "черный" ляп

Конечно, подборка была бы неполной без цитат автора ряда мемов, мэра Киева, Виталия Кличко. Так, во время виступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе не смог с первого раза произнести слово "digitalization" ("диджитализация"), чем вызвал смех присутствующих в зале. Однако мэра это не смутило: он посмеялся вместе со всеми и, сделав паузу, наконец, "преодолел" это слово.

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Также порадовал сеть несколько "черный" ляп Кличко. В эфире одного из телеканалов он озвучил данные, касающиеся ситуации с интенсивной терапией в столичных больницах "скорой" помощи, допустив ошибки в цифрах.

"... Если раньше каждый шестой человек, попавший в интенсивную терапию, умирал. Сейчас – только каждый второй. Это очень важно, мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни людей", – с гордостью говорит Кличко, очевидно, не поняв, что второй его вариант – не слишком положительный.

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