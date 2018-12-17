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      Тимошенко требует защиты ГТС от коррупционных посягательств президента и отмены повышения тарифо

      88 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Юлия Тимошенко призывает Верховную Раду стать на защиту украинской газотранспортной системы (ГТС) и отменить повышение цен на газ для населения.

      Об этом заявила глава "Батькивщины" во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента. Об этом говорится на сайте партии.

      По ее словам, сегодня происходят эпохальные авантюры. За последние месяцы своего президентства, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, Петр Порошенко совместно с его аффилированными компаниями планирует присвоить украинскую ГТС.

      Отдается не просто половина ГТС за бесценок, а отдается в управление неизвестно кому. И Украина лишается 3 млрд долл. ежегодного дохода,
      – возмутилась Юлия Тимошенко.

      Именно поэтому лидер "Батькивщины" призвала главу ВРУ и лидеров фракций поддержать законопроект №8107, который запрещает любые манипуляции с ГТС.

      Юлия Тимошенко предупредила, в случае, если власть таки решится на теневую приватизацию ГТС Украины, новый президент вернет ее в собственность государства.

      "Хочу предупредить всех жуликов, в частности президента, новый президент вернет Украине ГТС и не вернет тех денег, которые за нее будут заплачены. И это будет определено Законом Украины о национализации украденного украинского стратегического ресурса", – подчеркнула она.

      Кроме того, Юлия Тимошенко напомнила о проекте закона №9265, который предусматривает отмену решения правительства о повышении цен на газ в ручном режиме.

      Лидер партии удивлена тем, что этот документ, подписанный 6 лидерами фракции и групп, не внесен в энергетический блок вопросов. Учитывая это, она требует внести проект закона, который ждет вся страна и рассмотреть его.

      Теги: Новости политики Коррупция ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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