Тимошенко требует защиты ГТС от коррупционных посягательств президента и отмены повышения тарифо

Юлия Тимошенко призывает Верховную Раду стать на защиту украинской газотранспортной системы (ГТС) и отменить повышение цен на газ для населения.

Об этом заявила глава "Батькивщины" во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента. Об этом говорится на сайте партии.

По ее словам, сегодня происходят эпохальные авантюры. За последние месяцы своего президентства, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, Петр Порошенко совместно с его аффилированными компаниями планирует присвоить украинскую ГТС.

Отдается не просто половина ГТС за бесценок, а отдается в управление неизвестно кому. И Украина лишается 3 млрд долл. ежегодного дохода,

– возмутилась Юлия Тимошенко.

Именно поэтому лидер "Батькивщины" призвала главу ВРУ и лидеров фракций поддержать законопроект №8107, который запрещает любые манипуляции с ГТС.

Юлия Тимошенко предупредила, в случае, если власть таки решится на теневую приватизацию ГТС Украины, новый президент вернет ее в собственность государства.

"Хочу предупредить всех жуликов, в частности президента, новый президент вернет Украине ГТС и не вернет тех денег, которые за нее будут заплачены. И это будет определено Законом Украины о национализации украденного украинского стратегического ресурса", – подчеркнула она.

Кроме того, Юлия Тимошенко напомнила о проекте закона №9265, который предусматривает отмену решения правительства о повышении цен на газ в ручном режиме.

Лидер партии удивлена тем, что этот документ, подписанный 6 лидерами фракции и групп, не внесен в энергетический блок вопросов. Учитывая это, она требует внести проект закона, который ждет вся страна и рассмотреть его.