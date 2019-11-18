Тимошенко ушла в оппозицию к Зеленскому, потому что ее ставленника не взяли в госкомпанию

Депутат Верховной Рады Украины, председатель партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко лоббировала назначение "своего человека" в Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины в обмен на поддержку инициатив Президента Украины Владимира Зеленского в парламенте. Однако, получив отказ, она решила перейти в оппозицию к действующему главе государства.

Об этом заявил бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале.

"Юлия Тимошенко обсуждала с представителями президента Зеленского возможность назначения своего ставленника в Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины. Взамен предлагала поддержку инициатив Зеленского в Раде. После того как Тимошенко отказали, она воспользовалась поводом закона о земле и перешла в оппозицию", – сообщил он.

Похожая ситуация и с оппозиционностью ВО "Свобода". По словам Лещенко, представители партии недовольны намерениями передать в частные руки государственную спиртовую отрасль, что ударит по интересам спонсора партии Игоря Кривецкого (криминального авторитета по прозвищу "Пупс").

"Аналогичным образом партия "Свобода" возмущена намерением приватизировать "Укрспирт", из которого последние годы кормился "Пупс". После того как к просьбе "Пупса" не прислушались, лидер "Свободы" Олег Тягнибок объявил о переходе в оппозицию и прописался на телеканалах Медведчука", – подчеркнул бывший нардеп.