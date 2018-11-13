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      Тимошенко во втором туре президентских выборов выигрывает у всех конкурентов, – социология

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      Социологическое исследование
      Социологическое исследование / radiosvoboda.org

      По результатам моделирования 2 тура президентских выборов Юлия Тимошенко выигрывает у всех возможных конкурентов.

      Об этом заявили социологи на основании совместного крупного исследования КМИС, Центра Разумкова и группы "Рейтинг", в ходе которого были опрошены 10 000 респондентов.

      В частности, у действующего президента Петра Порошенко Юлия Тимошенко во 2 туре выборов выиграет с результатом 29% на 14%.

      При этом Петр Порошенко в случае выхода во 2 тур проигрывает всем возможным кандидатам.

      По данным социологического исследования, в первом туре выборов уверенное первое место с отрывом в два раза занимает Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 21% украинцев, которые определились и пойдут на выборы. На втором месте актер Владимир Зеленский с результатом 11%. Далее идут Петр Порошенко и Анатолий Гриценко с одинаковым результатом в 10% голосов. Юлия Тимошенко лидирует во всех макрорегионах Украины, кроме Донбасса.

      Каждый пятый избиратель верит, что следующим президентом станет именно Юлия Тимошенко. В победу Петра Порошенко верят лишь 14% тех, кто пойдет на выборы.

      Совместный опрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг" проведен с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Опрошены 10 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность составляет не более 1%.

      Теги: Новости политики социологическое исследование Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 ВО Батьківщина Юлия Тимошенко Анатолий Гриценко Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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