Тимошенко во втором туре президентских выборов выигрывает у всех конкурентов, – социология

По результатам моделирования 2 тура президентских выборов Юлия Тимошенко выигрывает у всех возможных конкурентов.

Об этом заявили социологи на основании совместного крупного исследования КМИС, Центра Разумкова и группы "Рейтинг", в ходе которого были опрошены 10 000 респондентов.

В частности, у действующего президента Петра Порошенко Юлия Тимошенко во 2 туре выборов выиграет с результатом 29% на 14%.

При этом Петр Порошенко в случае выхода во 2 тур проигрывает всем возможным кандидатам.

По данным социологического исследования, в первом туре выборов уверенное первое место с отрывом в два раза занимает Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 21% украинцев, которые определились и пойдут на выборы. На втором месте актер Владимир Зеленский с результатом 11%. Далее идут Петр Порошенко и Анатолий Гриценко с одинаковым результатом в 10% голосов. Юлия Тимошенко лидирует во всех макрорегионах Украины, кроме Донбасса.

Каждый пятый избиратель верит, что следующим президентом станет именно Юлия Тимошенко. В победу Петра Порошенко верят лишь 14% тех, кто пойдет на выборы.

Совместный опрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг" проведен с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Опрошены 10 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность составляет не более 1%.