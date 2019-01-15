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      Тимошенко заявила, что задача нового президента – запустить экономику

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      Юлия Тимошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова"
      Юлия Тимошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова" / ba.org.ua

      На сегодня в Украине сформирована команда, которая имеет план возрождения и стремительного развития государства.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, говорится на сайте партии "Батькивщина".

      Через 27 лет у нас уже нет времени на эксперименты, чтобы снова и снова проигрывать свою страну. Мы – поколение, которое сегодня может построить свою Украину. У нас все для этого есть – люди, интеллект, ресурсы,
      – подчеркнула лидер "Батькивщины".

      Она отметила, что уже три года более 100 экспертов работают над разработкой Нового экономического курса Украины: "Это тот интеллектуальный ресурс страны, который даст нам шанс, а мы, политики, выполним это по пунктам. Это путь становления, успеха и возрождения".

      Главная задача нового президента, отмечает лидер партии, – запустить экономику. И для этого нужно сделать несколько важных шагов.

      Так, Новый экономический курс будет предусматривать изменение финансовой политики страны. В частности, речь идет о полном контроле государства над Нацбанком, о введении реальных механизмов остановки инфляции, чтобы она перестала быть основой для финансовых пирамид НБУ, объясняет Юлия Тимошенко.

      По словам политика, также будет изменена кредитная политика: украинские предприниматели смогут получить долгосрочный кредит в банке для развития своего дела, под страховку, а не под залог, и под 3-4% годовых, как в Европе, а не под 20%, как есть в Украине.

      Новой будет и налоговая система, над разработкой которой работали предприниматели, а не политики.

      "Они хотят, чтобы вместо налога на прибыль был налог на выведенный капитал. Он детинизирует капиталы, которые выводятся из страны и принесет в бюджет крупную сумму денег", – рассказала лидер "Батькивщины".

      Предприниматели также предложили наиболее коррумпированный НДС заменить на низкий налог на реализацию, а для аграриев ввести единый налог на гектар земли.

      Как уверяет Юлия Тимошенко, налоговая нагрузка может быть снижена вдвое и новая система позволит поднять экономику быстрыми темпами.

      Еще одна важная тема экономического курса – укрепление гривны. По данным авторитетного во всем мире издания The Economist, по "индексу Бигмака", доллар должен стоить 9,8 грн.

      "У нас самая недооцененная валюта мира", – возмутилась она данным, которые привел The Economist.

      Отдельное внимание в Новом экономическом курсе уделяется и доходам людей. Это огромный ресурс экономики, уверяет Председатель партии, ведь закрепляет интеллектуальных и профессиональных людей в стране, дает экономике развиваться внутри, потому что когда люди могут купить товар, предпринимателям есть что продать.

      Достойная зарплата – это вопрос выживания страны,
      – отметила политик и добавила, что экономический подъем должен базироваться на росте покупательной способности граждан.

      Именно поэтому Украина должна достичь за 5 лет уровня доходов жителей соседней Польши, убеждена Тимошенко. Нельзя соглашаться с тем, чтобы зарплаты украинцев были в 16 раз ниже европейских, были такие же низкие пенсии, некачественное образование, медицина, экология, потому что нам нужно выигрывать конкуренцию за человека.

      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко ВО Батьківщина НДС Финансы НБУ
      Источник: 24 Канал
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