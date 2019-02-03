Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву

Петро Порошенко нарешті оголосив, що йде на другий президентський термін. На форумі по висуванню його у президенти, багато уваги також приділялося Юлії Тимошенко.

Президентська команда дала чітко зрозуміти, кого вважає головним конкурентом.

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Команда президента намагалася зробити усе, щоб цей форум не був подібним до зібрання Юлії Тимошенко, яке відбулося раніше.

На форум президента запросили не тільки його прихильників з усієї України, але й просто поважних людей, які не обов’язково голосуватимуть за Порошенка. Вони відгукнулися на його запрошення відвідати захід.

Серед запрошених були економісти, письменники, представники бізнес спільноти, діячі культури, медіа.



Іван Малкович був серед гостей на форумі Порошенка

Аудиторія якісна і вона мала створити фон для президента і його команди. Так само як і молодь на сцені, яка просиділа весь час, коли виступали оратори. Тому серед плюсів організації форуму, я б назавала саме приємне середовище. Також було багато військових та волонтерів.

Кого ж не було на форумі, щоб не псувати загальну картинку? Не було, наприклад, мерів Харкова та Одеси.

Геннадій Труханов і Геннадій Кернес будуть підтримувати президента на виборах і працювати на його перемогу, але їхня репутація за межами їхніх міст, скажемо відверто, дуже погана.

Так само не було бізнесмена з Дніпра Олександра Петровського, який їздив в Стамбул на отримання томосу про автокефалію Православної церкви України.



Олександр Петровський, якого в народі називають "Наріком"

Колись екс-міністр МВС Юрій Луценко називав його кримінальним авторитетом на прізвисько "Нарік", а зараз він усе частіше з’являється у компанії перших осіб держави, включно із президентом. І виграв суди, які заборонили його називати "Наріком".

Участь цих представників регіонів у форумі могла б зіпсувати враження від заходу. Хоча це було б чесно з боку президента, показати, що він спирається і на цих людей також.

Натомість запросили виступити мера Дніпра Бориса Філатова. Він без таких репутаційних проблем. Ще серед плюсів, дуже чітко були перераховані досягнення Петра Порошенка на посаді президента – нова армія, децентралізація, безвіз, незалежна від Росії церква.

І цього разу він вже не давав конкретних обіцянок, як наприклад, продати бізнес. Єдине, що зазначив Порошенко, що у 2024 році Україна подасть заявку на членство у ЄС. Після закінчення форуму, настрій у президента і його команди був святковим, усе пройшло добре і вони ніби вже вдруге перемогли. Та на цій хвилі вдалося протриматися 1 день.

А потім були опубліковані результати двох соцопитувань. Одне соцопитування проводила група Рейтинг, інше – КМІС, Социс і Центр Разумкова. Обидва рейтинги показують, що зараз на першій сходинці не Юлія Тимошенко, як було довгий час до цього, а Володимир Зеленський.

Згідно першого опитування, після Зеленського йде Тимошенко, а згідно другого – Порошенко. Це говорить про те, що у цій президентській кампанії не має одноосібного лідера. На мою думку, найгірше цю новину сприйняла Юлія Тимошенко, яка вже бачить себе президентом і думає, що перешкод на її шляху більше не існує.

Хоча це не так. Її антирейтинг нікуди не зник і саме за голоси тих, хто проти Тимошенко змагається президент. Але ж є і ті, хто проти всіх і ось вони і є електоральне поле Зеленського. Як бачимо, зараз точиться запекла боротьба між цими трьома кандидатами і тенденції можуть змінюватися. Це залежитиме від проведення кампанії і від того, чи визначилися українці нарешті зі своїм вибором.



Володимир Зеленський лідирує у соцопитуваннях

На даному етапі є три найбільш реалістичні варіанти, хто вийде до другого туру. Це можуть бути Зеленський і Тимошенко. Тимошенко і Порошенко. Порошенко і Зеленський.

Володимир Зеленський, незважаючи на те, що він проводить свою кампанію онлайн і записує блоги, досі не дав зрозуміти, як він зможе працювати на посаді президента, які його погляди, цінності і пріоритети у розвитку країни. Схоже, дізнатися про це, виборці зможуть тільки після виборів.

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Нагадую, що зовсім скоро закінчується реєстрація кандидатів у ЦВК і ми побачимо остаточний список прізвищ претендентів на найвищу посаду. І зовсім не обов’язково робити вибір тільки із трьох прізвищ. Але вже час замислитися, за кого ви будете голосувати у другому турі. Думайте, ще є час.