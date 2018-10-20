Тимур Мирошниченко умилил сеть своей 4-месячной дочерью: трогательное фото

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, который в этом году стал отцом, отпраздновал день рождения своей маленькой дочери Мии, которой исполнилось 4 месяца.

Об этом Тимур написал на своей странице в Instagram.

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Телеведущий сообщил, что его маленькая дочь отпраздновала "маленький день рождения". Мии исполнилось 4 месяца.

Все же родители по крайней мере первый год ежемесячно празднуют день рождения своего ребенка? Еще год назад я и подумать не мог, что искренней улыбкой меня будет приветствовать каждый вечер это маленькое счастье. Оказывается, в столь юном возрасте дети уже осознанные, могут любить, смеяться, грустить и так четко выражать свои желания. А еще папа тает, как снеговик весной, когда она играет своими маленькими ручонками с его бородой. Так что бороду не буду брить никогда,

– трогательно написал звездный отец.

Кроме того, жена ведущего Инна Мирошниченко опубликовала факты об их дочери: к примеру, Мия всегда улыбается утром и не знает, что мужчины бывают без бороды.

"У нее не бывает плохого настроения или осенней хандры", – отметила любимая Тимура.

Так, малыш действительно улыбается всем, пока ее не решат сфотографировать, ведь на камеру, по словам мамы, она позирует с серьезным лицом.



Тимур Мирошниченко с дочкой​ / Instagram

Тимур Мирошниченко с женой и дочерью / Instagram

Напомним, что в апреле Тимур Мирошниченко и Инна приняли участие в совместной фотосессии для издания "Viva!", где и сделали официальное заявление об ожидании первенца. Уже позже они признались, что на момент их свадьбы 21 января жена ведущего находилась на 5 месяце беременности. Мужчина стал отцом дочери 18 июня.