Тина Кароль поборола одну из фобий в Лондоне: фото

Украинская певица Тина Кароль посетила столицу Великобритании. Звезда не только наслаждалась пребыванием в аристократическом Лондоне, но и поборола фобию.

Каждый человек имеет свои страхи, которые сложно устранить из жизни. Тина Кароль не стала исключением в этом, так как страдала от боязни собак. Однако во время визита в Лондон ей удалось перебороть свою фобию, что подчеркнули ее поклонники на фан-странице в Instagram.

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Пользователи сети увидели, что Тина Кароль сидит в одной машине с автором ее песен из англоязычного альбома "Intonation". Женщина взяла в авто свою пса, который удобно устроился между двумя красавицами. На снимке видно, что Тина Кароль не удержалась и робко погладила животное.

Тина впервые погладила собаку. До этого она боялась их,

– отметили поклонники.

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 20 Чер 2018 р. о 11:58 PDT

На другом же фото видно, что певица уже уверенно дотрагивается до милой собаки, которая забавно высунула язык и наслаждалась вниманием Тины Кароль.

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 20 Чер 2018 р. о 4:57 PDT

Отметим, что Лондон для Тины Кароль является очень близким городом, так как ее единственный сын Вениамин учится там в школе. Сейчас у 9-летнего мальчика каникулы, и он проводит отдых со звездной мамой.