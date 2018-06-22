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Тина Кароль поборола одну из фобий в Лондоне: фото

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Тина Кароль преодолела свои страхи
Тина Кароль преодолела свои страхи

Украинская певица Тина Кароль посетила столицу Великобритании. Звезда не только наслаждалась пребыванием в аристократическом Лондоне, но и поборола фобию.

Каждый человек имеет свои страхи, которые сложно устранить из жизни. Тина Кароль не стала исключением в этом, так как страдала от боязни собак. Однако во время визита в Лондон ей удалось перебороть свою фобию, что подчеркнули ее поклонники на фан-странице в Instagram.

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Пользователи сети увидели, что Тина Кароль сидит в одной машине с автором ее песен из англоязычного альбома "Intonation". Женщина взяла в авто свою пса, который удобно устроился между двумя красавицами. На снимке видно, что Тина Кароль не удержалась и робко погладила животное.

Тина впервые погладила собаку. До этого она боялась их,
– отметили поклонники.

 

На другом же фото видно, что певица уже уверенно дотрагивается до милой собаки, которая забавно высунула язык и наслаждалась вниманием Тины Кароль.

 

Отметим, что Лондон для Тины Кароль является очень близким городом, так как ее единственный сын Вениамин учится там в школе. Сейчас у 9-летнего мальчика каникулы, и он проводит отдых со звездной мамой.

Теги: Великобритания LifeStyle Тина Кароль Музыка
Источник: 24 Канал
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