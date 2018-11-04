Тина Кароль похвасталась стройной фигурой в приталенном платье: фото

Певица Тина Кароль обладает идеальной фигурой, которой любит щеголять в сети. Все чаще артистка выбирает приталенные платья, которыми подчеркивает стройные формы.

На днях в фан-группе артистки появилась новая фотография. Перед камерой Тина Кароль позировала в стильном бархатном платье с длинными перчатками. Стильный осенний образ певица дополнила сапогами-чулками и маленькой круглой сумочкой.

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Звезда выбрала привычный макияж: Тина Кароль сделала стрелки на глазах и подвела губы красной помадой. Волосы артистка накрутила, сделав их едва волнистыми.

Стоит отметить, что в обыденной жизни Тина Кароль предпочитает более удобную обувь и одежду. Звезда отказывается от эффектного макияжа, подчеркивая свою естественную красоту.