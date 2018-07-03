Тина Кароль показала соблазнительную фигуру в прозрачном желтом боди: фото
33-летняя популярная украинская певица Тина Кароль часто поражает своих поклонников различными образами и амплуа.
Так, Тина Кароль опубликовала новую фотографию в Instagram-сториз.
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Певица фотографируется в зеркале в полупрозрачном насыщенно-желтом боди и демонстрирует отличную фигуру. Тина Кароль соединила его с белыми сапогами на каблуках.
Кроме того, в этот же день певица растрогала поклонников еще одним талантом своего 9-летнего сына. Тина опубликовала видео, на котором Вениамин читает книжку на английском языке.
В ролике также можно увидеть игрушки, подаренные фанатами артистки.
Источник: 24 Канал
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