Тина Кароль показала страстный танец во время репетиции: видео

Украинская певица Тина Кароль умело сочетает женскую нежность и страстность. Это звезда доказала во время репетиции, на которой повторила соблазнительные па.

Певица Тина Кароль заинтриговала поклонников новым роликом на странице в социальной сети Instagram. В черно-белом видео звезда показала, как она изучает новые движения. Пока неизвестно, артистка использует страстные па для создания нового клипа, или продемонстрирует во время своего выступления.

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На кадрах Тина Кароль повторяет соблазнительные движения за хореографом Алисой Зайцевой. Женщины занимаются танцами в просторной студии с зеркальной стеной, что добавляет загадочности видео. Очаровательная Тина Кароль пришла на репетицию в приталенных шортах и майке. Артистка станцевала, сидя на кресле и лежа на полу. Стоит добавить, что Тина повторила все движения хореографа, от чего не сдержала радостных эмоций.

Люблю то, что мы делаем с Тиной Кароль,

– отметила Алиса Зайцева.

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 11 Чер 2018 р. о 12:08 PDT

Эффектное видео приобрело большую популярность в сети. Поклонники Тины Кароль сразу засыпали ее комплиментами, предполагая, что эпизод репетиции – часть клипа о новой концертной программе.