Тина Кароль показала свою жизнь за кулисами сцены: увлекательное видео

Украинская певица Тина Кароль поразила своих поклонников сюрпризом: звезда начала вести свой YouTube канал о закулисной жизни.

Как известно, Тина Кароль крайне редко хвастается семейными фотографиями или же видео. Певица старается не привлекать внимания к своему единственному сыну Вениамину, который живет и учится в Лондоне. Однако артистка решила все же стать немножко ближе к людям и показать, как она проводит время вне сцены.

Читайте также: Глубина моей скорби – бесконечна, – Тина Кароль растрогала словами о покойном муже

В сети появился первый такой видеоблог Тины Кароль. Ролик показал, как недавно артистка отправилась на гастроли в Беларусь.

"Тина Кароль открыла свой YouTube канал, на котором будет показана закулисная жизнь певицы! Посмотрев новое видео, можно увидеть, как проходили гастроли в Беларуси, как Тину встречал ее минский фан-клуб, как команда Тины Кароль проводит время по вечерам, как отмечает праздники, как певица болеет за своих фаворитов на Чемпионате мира по футболу. Это то, чего не увидишь по телевизору", – отметили авторы ролика.

Стоит отметить, что первое видео поклонники посмотрели с восторгом и оставили одобрительные комментарии. "Я плакала все видео. Это настолько по-настоящему и очень интересно. Снимайте чаще такое", " Прекрасное начало. Надеюсь на продолжение", "Такая хрупкая, как цветочек, но такая сильная", "У меня двоякие впечатления: смех и слезы", – признались подписчики Тины Кароль в сети.

Смотрите видеоблог Тины Кароль о закулисной жизни (видео):