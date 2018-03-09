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Тина Кароль поразила откровенным признанием об отношениях с мужчинами

6762 Читати новину українською
Тина Кароль
Тина Кароль / ladyindress.com.ua

Украинская певица Тина Кароль поделилась подробностями личной жизни и назвала одиночество своим вдохновением.

Такое признание звезда сделала на премьере музыкального фильма "Интонации", сообщает ТСН.

"Мое одиночество – мое вдохновение. Счастье не бывает много. Ты счастлив в профессии, но несчастный в любви. Иногда это можно объединить. Сейчас это не так. Я не драматизирую", – прокомментировала отношения с мужчинами Кароль.

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Чтобы подробнее объяснить свое состояние, певица также произнесла стих: "Моя лодочка плывет, случайных пассажиров переправляют. Счастье так и не нашла".

По словам Кароль, "это говорит о том, что в ее челнок иногда садятся пассажиры".

Теги: LifeStyle Тина Кароль
Источник: 24 Канал
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