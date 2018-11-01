Тина Кароль празднует Хэллоуин: какой костюм выбрала певица

Украинская певица Тина Кароль удивила поклонников красивым образом Белой Королевы из фильма "Алиса в Стране Чудес", где эту роль сыграла Энн Хэтэуэй в 2010 году.

На своей странице в Instagram звезда выложила фото роскошного образа Белой Королевы. Тина позирует в винтажной белом платье, образ дополнил яркий макияж и неизменные красные губы певицы.

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"Если ты видишь пою я или нет, значит, у тебя очень острое зрение", – певица подписала фото цитатой из фильма "Алиса в Стране Чудес".

Пользователи отметили сходство Тины Кароль с Энн Хэтэуэй, которая появилась в таком образе в фильме Тима Бертона "Алиса в Стране Чудес" (2010 год).

"Почему вы не сыграли Белую Королеву?", "Энн Хэтэуэй молча курит в стороне!"– комментируют подписчики.