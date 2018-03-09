Тина Кароль презентовала откровенный фильм "Интонации" о личной жизни и творчестве: видео

Музыкальный фильм о популярной украинской певице Тине Кароль "Интонации Тины Кароль" презентовали 8 марта. Лента состоит из двух частей: интервью артистки и музыкального visual album, который содержит видеоклип к каждой песне из новой пластинки.

В новом фильме Тина Кароль поделилась до сих пор неизвестными подробностями своей личной жизни, рассказала, как противостояла трудностям и собственным комплексам, и советует, как не потерять себя и найти силы двигаться дальше.

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Тина впервые коснулась тем, на которые раньше не решалась говорить, и обнажила душу в чувственных музыкальных видео. После этого фильма ваше представление о том, кто такая Тина Кароль, изменится навсегда.