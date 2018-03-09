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Тина Кароль презентовала откровенный фильм "Интонации" о личной жизни и творчестве: видео

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Интонации Тины Кароль: смотреть онлайн фильм
Интонации Тины Кароль: смотреть онлайн фильм / Фото из Instagram

Музыкальный фильм о популярной украинской певице Тине Кароль "Интонации Тины Кароль" презентовали 8 марта. Лента состоит из двух частей: интервью артистки и музыкального visual album, который содержит видеоклип к каждой песне из новой пластинки.

В новом фильме Тина Кароль поделилась до сих пор неизвестными подробностями своей личной жизни, рассказала, как противостояла трудностям и собственным комплексам, и советует, как не потерять себя и найти силы двигаться дальше.

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Тина впервые коснулась тем, на которые раньше не решалась говорить, и обнажила душу в чувственных музыкальных видео. После этого фильма ваше представление о том, кто такая Тина Кароль, изменится навсегда.

Съемки фильма "Интонации Тины Кароль" проходили в киевской оранжерее, литературно-мемориальном музее-квартире Павла Тычины, львовском Оперном театре. Некоторые сцены были отсняты с вертолета.

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Фильм состоит из двух частей: интервью певицы и visual album, в который вошли видеоклипы на новые песни из мультиплатиновой пластинки "Интонации".

Visual album – это известный музыкальный формат, в котором артист выпускает видеоклип к каждой песне из своего альбома. Видео объединены единой концепцией, чтобы рассказать целостную историю всей музыкальной пластинки.

Благодаря захватывающему сочетанию интервью и видео из visual album, авторы фильма раскрывают портрет, как самой личности певицы, так и философию ее альбома "Интонации".

Отметим, что новый альбом Тины Кароль "Интонации", релиз которого состоялся в августе прошлого года, стал настоящей сенсацией – высоко оценили как слушатели, так и музыкальные критики.

Только через два месяца после релиза альбом получил статус мультиплатинового, его прослушали более двух миллионов интернет-подписчиков на стримминг-платформах Apple Music и Google Play.

Интонации Тины Кароль: смотреть онлайн фильм

Теги: Новости культуры LifeStyle Музыка Тина Кароль
Источник: 24 Канал
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