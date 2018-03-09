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Тина Кароль презентовала сразу семь новых клипов: яркие видео

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Новые клипы Тины Кароль
Новые клипы Тины Кароль / Фото из Instagram

Музыкальный фильм о популярной украинской певице Тине Кароль "Интонации Тины Кароль" презентовали 8 марта. Лента состоит из двух частей: интервью артистки и музыкального visual album, который содержит видеоклип к каждой песне с новой пластинки.

В новом фильме "Интонации Тины Кароль" певица поделилась до сих пор неизвестными подробностями своей личной жизни, рассказала, как противостояла трудностям и собственным комплексам, и советует, как не потерять себя и найти силы двигаться дальше.

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Тина впервые коснулась тем, на которые раньше не решалась говорить, и обнажила душу в чувственных музыкальных видео. После этого фильма ваше представление о том, кто такая Тина Кароль, изменится навсегда.

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Фильм состоит из двух частей: интервью певицы и visual album, в который вошли видеоклипы на новые песни из мультиплатинового пластинки "Интонации". В ленте презентовали сразу семь новых клипов певицы.

В частности, опубликовали клипы на песни "Дикая вода", "Мужчина моей мечты", "Космічні почуття", "Внезапно", "Земля", "Шаг, шаг", "Перечекати".

Тина Кароль – Дикая вода: смотреть онлайн клип

Тина Кароль – Мужчина моей мечты: смотреть онлайн клип

Тина Кароль – Космічні почуття: смотреть онлайн клип

Тина Кароль – Внезапно: смотреть онлайн клип

Тина Кароль – Земля: смотреть онлайн клип

Тина Кароль – Шаг, шаг: смотреть онлайн клип

Тина Кароль – Перечекати: смотреть онлайн клип

Интонации Тины Кароль: смотреть онлайн фильм

Теги: Новости культуры LifeStyle Музыка Тина Кароль
Источник: 24 Канал
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