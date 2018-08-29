Тина Кароль примерила эффектное платье с внушительным разрезом: фото

Украинская певица Тина Кароль, которая стала своеобразным эталоном женской нежности, примерила необычный и немного провокационный образ. Соответствующее фото она опубликовала на своей Instagram-странице.

Тина Кароль решила немножко изменить свой привычный образ хрупкой красавицы, отдав предпочтение эффектному наряду. Певица позировала перед камерой в серебристом платье с большим разрезом на ноге. Тина Кароль дополнила свой look сапогами-чулками, потому артистка не засветила обнаженное тело.

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Не менее эффектно выглядел и стиль съемки. Тина Кароль позировала рядом с большой собакой, которая отзывается на кличку Шторм.

Поговорим о друзьях. Верные, слепо любящие и честные, трезво мыслящие,

– написала Тина Кароль к фото, намекая на собак.

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 28 Сер 2018 р. о 8:07 PDT

К слову, это один из сценических костюмов Тины Кароль. Во время шоу "Танцы со звездами 2018" певица исполнила песню "Нежно" в этом эффектном платье. Выступление сопровождалось соблазнительными танцами, которые ранее Тина показывала в своем блоге.