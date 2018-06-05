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Тина Кароль примерила платье, как у Беллы Хадид и Ким Кардашян: фотосравнение

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Тина Кароль (слева) и Белла Хадид (справа)
Тина Кароль (слева) и Белла Хадид (справа) / Фото из соцсетей. Коллаж: 24 Канал

Украинская певица Тина Кароль вышла на публику в полупрозрачном соблазнительном платье из металлической сетки от британского бренда Fannie Schiavoni.

Похожие наряды ранее выбирали модель Белла Хадид, звезда реалити-шоу Ким Кардашян и другие знаменитости.

В то же время образ Тины был несколько скромнее, чем "луки" западных звезд, поскольку они одевают такие прозрачные платья без белья.

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Кому больше подходит платье?

 

Теги: LifeStyle Мода Ким Кардашян Белла Хадид Тина Кароль
Источник: 24 Канал
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