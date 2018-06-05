Тина Кароль примерила платье, как у Беллы Хадид и Ким Кардашян: фотосравнение
Украинская певица Тина Кароль вышла на публику в полупрозрачном соблазнительном платье из металлической сетки от британского бренда Fannie Schiavoni.
Похожие наряды ранее выбирали модель Белла Хадид, звезда реалити-шоу Ким Кардашян и другие знаменитости.
В то же время образ Тины был несколько скромнее, чем "луки" западных звезд, поскольку они одевают такие прозрачные платья без белья.
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Кому больше подходит платье?
Источник: 24 Канал
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