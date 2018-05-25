Тина Кароль примеряла необычный образ в фотосессии: яркие снимки

Певица Тина Кароль стала своеобразным символом женственности и нежности в украинском шоу-бизнесе. В то же время звезда решила немного изменить свои привычные "луки", выбрав для фотосессии достаточно бунтарскую одежду.

Не успели меломаны насладиться новой песней Тины Кароль под названием "Мужчина моей мечты", как певица порадовала их новыми снимками с фотосессии. Артистка представила песню на радио "Люкс FM", где смешно спела с ведущим Славой Деминым.

Читайте также: Тина Кароль похвасталась талантом своего сына: видео

Допис, поширений Lux FM (@radioluxfm) 24 Тра 2018 р. о 4:23 PDT

Тысячи поклонников пересмотрели смешную запись и прислали десятки комментариев к сообщению. Однако это не единственный сюрприз, который подготовила Тина Кароль для своей фан-группы. Звезда снялась в фотосессии, одев необычный образ.

На снимках в Instagram артистка позирует перед камерой в черной юбке от Esteban Cortaza и красной футболке Off-White с принтом в стиле Формулы-1. Яркий "лук" Тина Кароль дополнила босоножками на каблуках.

Допис, поширений tina_karol; 210316 (@tinakarolsteam) 25 Тра 2018 р. о 1:44 PDT

Роскошные волнистые волосы и яркий макияж завершили необычный образ Тины Кароль. Стоит отметить, что пользователи сети с восторгом отреагировали на новый стиль певицы. "Не хватает слов, чтобы выразить всю крутизну Тины Кароль", "Невероятная", "Удивительная", – написали участники фан-групп артистки.

Допис, поширений ФанТина (@tinakarolfanpagee) 25 Тра 2018 р. о 1:50 PDT