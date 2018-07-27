Тина Кароль пришла на вечеринку Vogue в ярком платье: фото

Украинская певица Тина Кароль любит одевать необычные экстравагантные наряды и приятно удивлять свою публику. На презентацию арт-выпуска журнала украинского Vogue звезда примерила яркое "огненное" платье.

Новые фото появились на Instagram-странице певицы.

Эффектный образ Тины изрядно подходил артистке. Яркое атласное платье оранжевого цвета прекрасно подчеркивало ее формы, а сине-розовые туфли добавили изюминки в неожиданном образе.

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Тина Кароль

Для завершения своего "look" Тина добавила украшениями Jacob & Co, а также макияжем с ее фирменной красной помадой и прической с эффектом мокрых волос. На праздничном мероприятии звезда также исполнила несколько песен с ее танцевальным балетом.

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 26 Лип 2018 р. о 3:07 PDT

Известная фэшн-иллюстратор Марта Оборска также изобразила Тину Кароль на обложке журнала Vogue.