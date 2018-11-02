Тина Кароль стала музыкальным продюсером известной премии: неожиданные детали

Украинская певица Тина Кароль не только активно занимается вокальной карьерой, но и участвует в ряде популярных проектов. В частности, она стала музыкальным продюсером премии "М1 Music Awards".

Ежегодно весь украинский шоу-бизнес готовится к одному из самых ожидаемых событий – награждение лучших артистов премией "М1 Music Awards". Впервые организаторы грандиозного шоу пригласили к сотрудничеству популярную певицу Тину Кароль, которая в четыре раза получила престижную награду. В 2018 году артистка не только будет участником церемонии, но и ее музыкальным продюсером.

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Конкурентов, как таковых, не было, мы ни с кого не выбирали. Тина, пожалуй, является самой профессиональной певицей и продюсером в нашей стране,

– рассказал генеральный директор М1 Сергей Перцев.

Артистка отреагировала на престижное предложение. Тина Кароль отметила, что вдохновенно работала, чтобы получить такую возможность – стать музыкальным продюсером "М1 Music Awards".

"Я благодарна за доверие! Я действительно провожу много времени над созданием лайф-аранжировок для собственных концертов. И если это получает отклик, если мне предоставили такую честь, для меня это является подтверждением, что я на верном пути! Я с удовольствием стану музыкальным продюсером премии!"– призналась Тина Кароль.

Премия "М1 Music Awards" прогремит в столичном "Дворце спорта" 1 декабря. В течение месяца Тина Кароль и ее команда подготовят для церемонии яркое шоу с эффектными постановками.