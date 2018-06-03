Тина Кароль тронута: более тысячи детей станцевали под песню "Украина – это ты": видео
В пятницу, 1 июня, в Обухове, Киевской области был зафиксирован всеукраинский танцевальный рекорд.
Более тысячи детей приняли участие в масштабном флешмобе, а именно станцевали под песню Тины Кароль "Украина – это ты". Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.
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Дети со всего города одели украинскую национальную одежду и съехались в Обухов, чтобы установить танцевальный рекорд.
Пользователи и поклонники творчества певицы в восторге от видео, среди них – Тина Кароль.
Источник: 24 Канал
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