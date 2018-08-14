Тина Кароль установит рекорд во время всеукраинского тура: детали

Певица Тина Кароль порадует своих поклонников во всей Украине. Звезда планирует провести грандиозный всеукраинский тур, который может установить рекорд.

Вскоре Тина Кароль завершит немалые гастроли. Звезда уже представила свою программу в десятках городах Украины. Общая их сумма в конце турне составит 77. Как отмечают поклонники знаменитости, таким образом Тина установит рекорд.

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"Тина Кароль готовится установить абсолютный рекорд! В рамках тура "Интонации" певица дала более 70 концертов и не собирается остановиться на достигнутом. В августе артистку ждут концертные площадки в Житомире, Хмельницком, Ужгороде и Черновцах. Вместе 77 концертов в рамках всеукраинского тура, что является абсолютным рекордом!" – написали поклонники певицы.

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 11 Сер 2018 р. о 5:53 PDT

Читатели фан-страницы Тины Кароль не сдерживали своего восторга от новости. "Браво", "Не каждый человек может выдержать такую нагрузку", "Обожаю Тину, она молодец", – написали поклонники артистки.