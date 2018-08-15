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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Тина Кароль в день рождения покойного мужа показала трогательные фото

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Тина Кароль с сыном
Тина Кароль с сыном / Instagram

Популярная украинская певица Тина Кароль показала поклонникам пару семейных черно-белых снимков с сыном Вениамином.

Тина Кароль опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

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Как известно, 14 августа покойному мужу певицы Евгению Огиру исполнилось бы 38 лет.

"С днем рождения, моя вечность", – прокомментировала певица свое черно-белое фото.

Этот день Тина провела с самым родным человеком – 9-летним сыном Вениамином.


Тина Кароль с сыном Вениамином / Instagram


Тина Кароль с сыном Вениамином / Instagram


Тина Кароль / Instagram-сториз

Ранее в социальной сети Instagram опубликовали фото десятилетней давности к годовщине свадьбы Тины с продюсером Евгением Огиром.

тіна кароль і євген огір

Фото со свадьбы Тины Кароль и Евгения Огира

Напомним, муж Тины Кароль умер 28 апреля 2013 года в одной из больниц столицы. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Теги: Новости Украины LifeStyle Тина Кароль
Источник: 24 Канал
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