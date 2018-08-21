Тина Кароль в красном жакете-кольчуге и сапогах-чулках поразила публику: фото

На днях популярная украинская певица Тина Кароль дала концерт в столичном торговом центре Sky Family Park.

Певица опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram. На концерте Тина Кароль спела поклонникам свои самые известные хиты и новые песни из альбома "Інтонації".

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Тина надела красный жакет с металлическими деталями от бренда Fannieschiavoni. Образ звезды дополнили красные сапоги-чулки, традиционная красная помада и волнистая укладка.

Тина Кароль / Все фото – Instagram

Напомним, Тина Кароль проводит грандиозный всеукраинский тур. Вскоре певица завершит немалые гастроли. Звезда уже представила свою программу в десятках городах Украины. Общая их сумма в конце турне составит 77. Как отмечают поклонники знаменитости, таким образом Тина установит рекорд.